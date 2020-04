Afvalophaling van Paasmaandag verschuift met een week BJS

08 april 2020

12u41 0 Antwerpen Door de coronacrisis verschuift de huisvuilophaling in Antwerpen voor wie een ophaling op maandag heeft. De ophaling verschuift van paasmaandag 13 april uitzonderlijk naar de volgende week, namelijk maandag 20 april. Bewoners moeten hun huisvuil dus een week langer bijhouden.

Paasmaandag 13 april is een feestdag en dan is er geen huisvuilophaling. Bewoners die normaal op maandag huisvuilophaling hebben, moeten het afval (rest, GFT, PMD en/of papier en karton) een week bijhouden en pas op maandag 20 april aanbieden. Dit geldt ook voor bewoners die nachtophaling hebben van zondag op maandag.

“Uitzonderlijk kunnen we geen inhaalbeweging doen de volgende werkdag en wordt het huisvuil pas een week later opgehaald”, laten de bevoegde stadsdiensten weten. “Dit is een gevolg van de verstrengde maatregelen om het coronavirus in te dijken. Er werken immers minder mensen om de regels aangaande ‘social distancing’ te kunnen garanderen. Een dubbele ophaaldag de dag na een feestdag is met die bezetting niet mogelijk.”