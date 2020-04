Afvalophaling 1 mei verschuift naar 4 mei door dag van de Arbeid ADA

27 april 2020

15u23 0 Antwerpen In de nacht van donderdag op vrijdag en op vrijdag 1 mei is er geen afvalophaling door de dag van de Arbeid.

Op de feestdag vrijdag 1 mei (dag van de Arbeid), is er geen afvalophaling in de stad Antwerpen. Ook in de nacht van donderdag 30 april op vrijdag 1 mei is er geen afvalophaling. Het afval wordt de eerstvolgende werkdag opgehaald. Antwerpenaren uit die ophaalzones mogen hun huisvuil dus op maandag 4 mei aanbieden.

In de nacht van zondag 3 op maandag 4 mei en op maandag 4 mei verloopt de afvalophaling normaal. Alle info staat op de ophaalkalender. Je vindt de kalender ook op www.antwerpen.be.

Wie twijfelt, kan op werkdagen van 9 tot 17 uur het stedelijk contactcenter bellen op het nummer 03 22 11 333. Op vrijdag 1 mei is het contactcenter gesloten.