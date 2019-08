Afstuderende leerlingen van academie tonen volgende week hun werk AMK

30 augustus 2019

12u21 0

Voor de achtste keer organiseren de Stedelijke Academies ‘Viemaster/Masterview’. De afstuderende leerlingen van de academies krijgen hierbij te kans om hun werk te tonen in het Zuiderpershuis. Dit jaar maakt illustratrice Gerda Dendooven een selectie uit alle afstudeerprojecten van de vier academies beeldende kunsten van Berchem, Hoboken, Merksem en Wilrijk. Muzikant Stéphane Galland brengt leerlingen van de negen academies muziek - woord - dans samen en creëert samen met de beeldende kunstenaars enkele performances. Het thema van de tentoonstelling is ‘nature and future’. De opening staat gepland voor vrijdag 6 september, de expo loopt nadien nog tijdens de weekends van 7-8 september en 14-15 september van 10 tot 18 uur.