Exclusief voor abonnees Afscheid van ‘My Fair Lady’ Denise De Weerdt (92): “Ze plaatste nooit zichzelf, maar haar leerlingen in het middelpunt” Philippe Truyts

13 september 2020

19u12 2 Antwerpen De Antwerpse theater- en tv-wereld is opnieuw een ‘grande dame’ armer. Zaterdagnacht overleed Denise De Weerdt (92). In de Vlaamse theaterversie van ‘My Fair Lady’ zette ze een onvergetelijke hoofdrol neer. De Weerdt was ook een van de oprichters van de musicalafdeling in Studio Herman Teirlinck. ”Ze was een uitstekende lerares die haar leerlingen in het middelpunt plaatste”, zegt actrice en zangeres Mitta Van der Maat.

Denise De Weerdt heeft wel 300 rollen vertolkt. Op de BRT speelde ze onder meer in jeugdreeksen als ‘Axel Nort’ en ‘De Kat’, in comedy als ‘Slisse en Cesar’ en series als ‘De Paradijsvogels’ en ‘Maria Speermalie’. Maar volgens Mitta Van der Maat, levenspartner van De Weerdts zoon Joeri, was ze het fierst op het toneelstuk over het leven van Anne Frank en op de musical ‘My Fair Lady’. Daarin speelde ze Eliza Doolittle, het Londense bloemenmeisje dat gekneed wordt tot een dame.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen