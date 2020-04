Afscheid nemen in tijden van corona: Manu Roofthooft werkt online uitvaart op maat van elke familie uit PhT

16 april 2020

20u18 0 Antwerpen De coronapandemie maakt afscheid nemen van overleden dierbaren zwaar om dragen. Uitvaartplechtigheden zijn aan strenge regels onderworpen. Antwerpenaar Manu Roofthooft ook bekend als voorganger bij Rent-a-Priest, heeft nu een online service uitgewerkt. “Ik wil een dienst aanbieden die mensen het gevoel geeft dat ik familie ben.”

Roofthooft werkt al een jaar of tien samen met begrafenisondernemers. “Maar met deze coronacrisis zijn er heel wat beperkingen gekomen. Meer dan ooit is dan een uitvaart op maat nodig die je vanuit een aula of een kerk online kunt delen. Of die je uitgesteld kunt bekijken. Het is voor het eerst dat mensen een volledig levensverhaal van de overleden persoon krijgen.”

Mensen raken met een levensverhaal, spreken over de positieve dingen die zijn voorgevallen: daar wil Roofthooft de klemtoon op leggen. “Ik schrijf en breng de teksten niet enkel, maar zing ook. Laten we zeggen dat ik een traan van verdriet proberen om te buigen tot een traan van dankbaarheid.”

Meer info: www.rentapriest.be