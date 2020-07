Exclusief voor abonnees Afscheid in stijl voor Paula Marckx op háár luchthaven: stad noemt plein naar vrijgevochten zakenvrouw en journaliste Philippe Truyts

09 juli 2020

14u13 4 Antwerpen Een plein aan de luchthaven dat háár naam zou dragen: het leek Paula Marckx wel iets toen ze begin dit jaar schitterde in de VRT-reeks ‘Meer vrouw op straat’. Maar nu ook niet té gauw. Tot haar ontembare levenslust haar tóch in de steek liet. Op haar 94ste, tien dagen geleden. Wel, dat Paula Marckxplein kómt er binnenkort, aan de luchthaven die haar zo nauw aan het hart lag.



Een 60-tal vrienden nam donderdag afscheid van een van de meest markante Antwerpse vrouwen uit de voorbije decennia. Op de luchthaven natuurlijk, in de loods van zakenjetmaatschappij FlyingGroup. Haar lichaam had ze aan de wetenschap geschonken. Maar samen met haar dochter Alexandra keek ze iedereen aan vanop de schilderijen van Peter Engels. “Paula zou niet willen dat we er een trieste bedoening van maken”, zei vriendin en VRT-stemcoach Anne Gies voor de zekerheid. “We vieren hier haar leven.” Met een goed glas en een lekker bordje kaas achteraf, dat spreekt.

