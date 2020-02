Afpersers maken slachtoffer 27.000 euro lichter: “Zeiden dat ze tot de Chinese maffia behoorden” BJS

24 februari 2020

17u34 0 Antwerpen Twee Antwerpse broers staan voor de correctionele rechtbank van Antwerpen terecht voor afpersing, belaging en bedreigingen. De mannen vertelden dat ze “van de Chinese maffia” waren en eisten grote sommen geld van een medewerkster van een Antwerps firma. De vrouw ging overstag, uit vrees dat haar iets zou overkomen.

Volgens het Antwerpse gerecht handelden de broers Kadeer R. en Yusupu A. in opdracht van Liyan Z., die in Hongarije een logistieke firma runt. Die laatste lag in het najaar van 2018 in de clinch met een medewerkster van een bedrijf in Antwerpen over een lading schoenen. De vrouw zou niet betaald hebben.

Liyan Z. begon de vrouw berichten te sturen die steeds dreigender van toon werden. Enkele dagen later doken de broers Kadeer R. en Yusupu A. steevast op in de buurt van het slachtoffer. Ze namen foto’s van de vrouw terwijl ze over straat liep. De mannen wisten ook haar bankkaart te ontvreemden.

Chinese maffia

Ze belden de vrouw ook verschillende keren op of gingen bij haar thuis langs. Ze zeiden dan dat ze “van de Chinese maffia waren” en dat ze “alles over haar wisten”. Enkel wanneer de vrouw 27.000 euro zou betalen, zouden ze haar met rust laten. Het slachtoffer ging uiteindelijk, uit vrees dat haar iets zou overkomen. De mannen vroegen nadien nog eens 5.000 euro, maar die som werd niet betaald omdat de vrouw uiteindelijk naar de politie was gegaan.

De procureur vond de feiten bewezen en eiste voor Liyan Z., Kadeer R. en Yusupu A. telkens twee jaar cel en 1.600 euro boete.

De verdediging van Kadeer R. en Yusupu A. gaf de feiten toe. “Mijn cliënten hebben de impact van hun daden niet beseft”, pleitte advocate Leyla Top, die straffen met uitstel vroeg. Liyan Z. liet verstek gaan.

Vonnis op 24 maart.