Afhaalrecensie Black Smoke: Hallelujah, dat Black Smoke een afhaalservice startte is beste nieuws sinds start coronacris

28 april 2020

12u56 7 Antwerpen De superlatieven die deze afhaalmaaltijd van restaurant Black Smoke correct kunnen omschrijven moeten nog uitgevonden worden. De enige manier waarop je kan ervaren hoe fantastisch deze ervaring was, is door zelf te bestellen. Doe het nu nog voor het te laat is.

Restaurant Black Smoke startte met een afhaaldienst en dat bleek meteen het beste nieuws sinds de aanvang van deze coronacrisis. Het is ondertussen enkele dagen geleden dat ik me te goed deed aan de Black Smoke’s ‘Chicken Tickler’ gerubde maïskippenbillen bereid in de Yankee smoker en 1 full rack of Kansas city style ribs, een royale portie van op appelhout slow smoked pulled pork en de BBQ road trip inspired brisket. Hallelujah, proef en u zal de miserie die we nu doormaken instant vergeten. Nooit was een afhaalmaaltijd zo lekker. Zonder zever, behalve dan het speeksel dat overvloedig geproduceerd wordt bij die culinaire herinnering aan die afgelopen zaterdagavond.

Bestellen doe je online via de website en afhalen kan op vrijdag en zaterdag. Een kleine moeite. Het vlees, de aardappelen, het slaatje en de sauzen krijg je netjes verpakt mee. De appreciatie en warme “danku om ons te steunen” krijg je er gratis bij. Eens thuis is het aan jou. Dankzij een handig stappenplan warm je het vlees eenvoudig op. Het enige wat je nodig hebt is een oven, een pot kokend water en een timer. Zelfs de slechtste hobbykok kan dit feest niet verprutsen. Een uurtje werk waarvan jij maximum 10 minuten echt iets moet doen. De oven en het kokend water doen het voor jou.

Het resultaat is een malse kippenbil waarvan het vlees van het bot valt. De gerookte smaak is subtiel aanwezig. Het slaatje is knapperig en vers, de aardappelen goddelijk, de ribbetjes met de typische bbq-saus smakelijk, de pulled-pork zoals pulled-pork moet zijn en de brisket mals, sappig en vurig dankzij de peperbolletjes. Ruimschoots voldoende voor twee personen en moest het geheel niet zo fantastisch lekker zijn dan zou je er gerust de volgende dag nog van kunnen eten. Maar iets laten liggen is onmogelijk.

Zodra de coronamaatregelen het toelaten om met vrienden af te spreken, bestel ik opnieuw bij Black Smoke. Ik wil hun gezichten zien wanneer ze aan dit festijn mogen deelnemen. Tjonge, wat was dat zalig lekker.

Eten: 5/5

Kostprijs: 49/59 euro

www.blacksmoke.shop/takeaway/