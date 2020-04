Afhaalpunten voor ‘ramadanmaaltijden’ niet toegestaan in Antwerpen, leveringen aan huis wél

BJS

22 april 2020

22u55 0 Antwerpen In Antwerpen zijn afhaalpunten voor ‘meeneemiftars’, de traditionele maaltijd na zonsondergang tijdens de ramadan, niet toegestaan. Het stadsbestuur vreest dat de voedselbedeling niet overal in “coronaveilige” omstandigheden kan verlopen. Oppositiepartij Groen betreurt de beslissing.

Volgens Groen worden in Antwerpen elk jaar dagelijks meer dan duizend kwetsbare gezinnen bedeeld met een iftarmaaltijd. “Dat zijn in totaal 30.000 maaltijden”, zegt de partij in een persbericht. “Door de coronamaatregelen is het logisch dat grote iftarbijeenkomsten niet kunnen. De organisaties die zulke iftars organiseren, waren zich de afgelopen weken aan het organiseren om toch maaltijden te kunnen aanbieden, binnen de geldende regels.”

Duizenden euro’s

Nog volgens Groen hadden verschillende organisaties al voor duizenden euro’s geld ingezameld én waren ze zich aan het voorbereiden om alles vlot en veilig te laten verlopen. “Leveren waar mogelijk en haalbaar is, verschillende afhaalpunten en gespreide afhalingen over een ganse avond om de afstandsregels te kunnen respecteren… Dat de stad dit te laat en eenzijdig beslist, zonder overleg met alle vrijwilligersinitiatieven, getuigt van weinig kennis van zaken en voeling met wat er leeft”, aldus Borgerhouts schepen Omar Al Jattari (Groen).

Beslissing niet lichtzinnig genomen

Antwerps schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (sp.a) betreurt dat er rond de kwestie polemiek dreigt te ontstaan. “Deze beslissing is niet lichtzinnig genomen”, zegt hij. “Antwerpen telt zestig moskeeën. Als zij allemaal een eigen afhaalpunt op poten gaan zetten, is het een onbegonnen zaak om het overzicht te bewaren. Bovendien bestaat het risico dat de voedselbedeling niet overal in veilige omstandigheden kan verlopen. Dat de beslissing zonder overleg is genomen, klopt trouwens niet. We zijn permanent met de verschillende organisaties in dialoog, we merken daar veel bereidheid om constructief mee na te denken.”

Meeuws benadrukt dat het wél toegelaten is om iftarmaaltijden aan huis te leveren. “Meer nog, als stad faciliteren we dit zelfs. Zo stellen we bijvoorbeeld bakfietsen ter beschikking.”