Afgelast festival Rampage in Sportpaleis nu al nieuwe datum: “Steun gevonden in hechte community”

14 maart 2020

16u02 0 Antwerpen Dan toch een lichtpuntje in wat een rotweek geweest moet zijn voor de organisatie achter het drum ‘n’ bass- en dubstep-event Rampage in het Sportpaleis. In volle opbouw werd woensdag bekend dat het event, dat normaal dit weekend zou plaatsvinden, Dan toch een lichtpuntje in wat een rotweek geweest moet zijn voor de organisatie achter het drum ‘n’ bass- en dubstep-event Rampage in het Sportpaleis. In volle opbouw werd woensdag bekend dat het event, dat normaal dit weekend zou plaatsvinden, niet kon doorgaan in de strijd tegen corona . “We hebben al een nieuwe datum, het beste nieuws dat we konden krijgen na zo’n hectische week.”

Enkele dagen geleden was deejay en organisator Hans ‘Murdock’ Machiels nog in zak en as, om dit weekend al terug in zijn nopjes te zijn. Zijn afgelast tweedaags dance-event Rampage zal toch kunnen plaatsvinden in het Sportpaleis, op 18 en 19 september.

“Het is erg snel gegaan, woensdag dacht ik nog dat het zeker twee weken zou duren om tot een compromis te komen”, zegt Machiels. “Het heeft ons echter maar enkele dagen gekost. Dat komt door de goeie wil van alle partijen, niet enkel het Sportpaleis maar ook de artiesten. Op dit moment zijn 34 van de 35 acts opnieuw bevestigd voor september, inclusief headliners zoals het Australische Pendulum en het Nederlandse Noisia. Het lijkt er dus op dat we in september exact hetzelfde programma kunnen bieden aan onze fans, waar we erg blij mee zijn. Het is enkel nog afwachten of de Braziliaanse DJ Marky in het najaar opnieuw door Europa kan toeren.”

Tickets?

Fans die een kaartje kochten voor Rampage, kunnen dat gewoon gebruiken in september. Voor mensen die niet willen of kunnen in september, wordt nog een oplossing gezocht. “Hoewel dat er op het eerste zicht niet veel zijn, bekijken we dat momenteel”, gaat Machiels verder. “Anderzijds zijn er ook een deel nieuwe fans die er in september bij willen zijn maar we zijn niet van plan om nieuwe tickets te verkopen. Ik veronderstel dat het éne probleem het andere kan oplossen.”

Steun

Murdock benadrukt dat hij veel steun vond in de hechte wereldwijde drum ‘n’ bass-wereld. “Dat geldt niet enkel voor onze niche. Ik zie in alle muziekgenres en in heel de evenementensector dat mensen elkaar helpen om door deze bijzondere tijden te geraken.”

Open Air

Het eerste weekend van juli reist Rampage naar Lommel voor de openluchteditie met vier podia. Het moet het grootste drum ‘n’ bass- en dubstep-festival ter wereld worden. Machiels liet eerder deze week weten dat dat festival in het water valt omdat zijn organisatie dat financieel niet meer kan dragen door het enorme verlies van deze week.

“Ik kom voorzichtig terug op die woorden”, corrigeert Machiels. “We zijn momenteel de kat uit de boom aan het kijken wat betreft de evoluties van het virus en de maatregelen in België. Voorlopig gaan we er van uit dat Rampage Open Air gewoon kan doorgaan.”

