Affakkeling in Antwerpse haven tot vér buiten de stad te zien BJS

18 februari 2020

12u17 8 Antwerpen Tot vér buiten de stad was maandagavond een rode gloed boven Antwerpen te zien. Geen felle brand, maar geplande affakkelingen bij een (petro)chemische bedrijf in de Antwerpse haven, zo stelde de stad, politie en brandweer talrijke bange burgers gerust.

De fakkel trad maandagavond in werking bij olieraffinaderij Total aan de Scheldelaan. Dit gebeurt om te voorkomen dat er zich gasophopingen vormen. De affakkeling gebeurt op een veilige manier en op grote hoogte zodat er geen gevaar voor de installaties of de omgeving is. Het gaat vooral om gassen zoals methaan, ethaan en propaan. Die gassen worden door een enorme schoorsteen gejaagd en dan verbrand.

Op sociale media hebben heel wat mensen maandagavond hun ongenoegen geuit. Ze maken zich zorgen over de luchtkwaliteit. Andere maken zich dan weer boos over het feit dat sommige oude dieselauto’s worden geweerd uit Antwerpen sinds de invoering van de lage emissiezone terwijl bedrijven in de haven op zo’n enorme schaal fijn stof kunnen uitstoten.