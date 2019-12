Afbraakwerken aan viaduct Draakplaats van start gegaan ADA

12 december 2019

13u07 3 Antwerpen Een grote kraan is begonnen met grote stukken uit het betonnen viaduct over de Draakplaats af te breken. Het viaduct moet verdwijnen omdat er door doorsijpelend water corrosie ontstond op de smeedijzeren borstwering. In een later fase zal het opnieuw opgebouwd worden.

Infrabel is gestart met de sloopwerken van het betonnen viaduct op de Draakplaats. In een later stadium wordt een nieuwe zelfdragende betonnen structuur gebouwd aan de Tramplaats met een replica gevel uit baksteen en natuursteen. Daarna worden er ook herstellingen uitgevoerd aan de steunmuren langs de Transvaalstraat en de bouw van nieuwe steunmuren langs diezelfde straat. Ook de spoorinfrastructuur wordt in die werkzone aangepakt. Deze werken zijn nodig omdat het betongedeelte water doorliet en daardoor corrosie ontstond op de smeedijzeren borstwering.

Tijdens de werken zal er steeds, met uitzondering van enkele weekends, doorgang mogelijk zijn onder het viaduct voor fietsers en voetgangers via een verlichte corridor. Ook het wegverkeer zal steeds doorgang hebben. Tramhaltes van De Lijn zullen tijdelijk worden verplaatst. Met uitzondering van een tweetal weekends zal het tramverkeer steeds mogelijk blijven.

Voor buurtbewoners kunnen de werken wat geluid- en trillingshinder veroorzaken. De breekwerken kunnen ook wat stofhinder met zich meebrengen. De aannemer zal alle mogelijke middelen inzetten om de hinder tot een minimum te beperken.