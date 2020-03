Afbraak Opel-site in haven: blauwe watertoren gesloopt met springstoffen



CVDP

07 maart 2020

19u44 0 Antwerpen Sinds oktober wordt de voormalige Opel-site gesloopt door de tijdelijke maatschappij van twee aannemers ‘De Meuter-Aertssen’. Intussen is meer dan 80% van de fabriekshallen- en gebouwen gesloopt. Vandaag werd door middel van een gecontroleerde explosie de iconische blauwe watertoren afgebroken.

Vandaag is op de voormalige Opel-site aan het Churchilldok in de haven van Antwerpen de blauwe watertoren gesloopt. De iconische 50 meter hoge toren met de herkenbare blauwe bol werd in 1966 door General Motors gebouwd. Het reservoir diende als wateropslag, op instructie van de brandweer in geval er ooit geblust moest worden.

Vandaag werd de toren afgebroken met een gecontroleerde explosie. Deze beproefde slooptechniek liet de watertoren kantelen door middel van een beperkte hoeveelheid aan springstoffen, waarna de toren op grondniveau verder ontmanteld werd. De tijdelijke maatschappij van twee aannemers ‘De Meuter – Aertssen’ schakelde hiervoor de gespecialiseerde en ervaren onderaannemer WOLF.Expert in.

Plaats voor diverse duurzame spelers

Intussen is meer dan 80% van de fabriekshallen- en gebouwen op de site gesloopt. De sloopwerken worden naar verwachting tegen september 2020 afgerond waarna het gebied bouwrijp gemaakt kan worden. Het terrein van circa 88 hectare groot, een equivalent van 110 voetbalvelden, is één van de laatste grote beschikbare terreinen in de haven. Dankzij de gunstige ligging vlakbij de grootste chemische cluster van Europa biedt het veel mogelijkheden.

Port of Antwerp heeft ondertussen een inrichtingsplan opgemaakt voor deze Churchill Industrial Zone. Het richt zich op het aantrekken van diverse spelers in de maak-en procesindustrie, die de ambitie van de haven om verdere stappen te zetten in de transitie naar een duurzame en circulaire haven onderstrepen en versterken.