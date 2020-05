Advocaten Steve Bakelmans: “Procureur keurde tv-uitzending goed om falen van justitie te verbloemen” Patrick Lefelon

07 mei 2020

14u20 0 Antwerpen Steve Bakelmans zal de uitzending van Telefacts (VTM) over ‘Julie Van Espen, één jaar later’ niet zonder gevolgen laten. Volgens de advocaten heeft de publieke opinie zijn mening over Bakelmans al gevormd terwijl het gerechtelijke onderzoek nog loopt. “Dat de Antwerpse procureur zijn goedkeuring verleende aan die uitzending, is waarschijnlijk bedoeld om het falen van justitie te verbloemen”, zeggen advocaten Marlies Vercammen en Dimitri De Béco.

De advocaten van Steve Bakelmans, die sinds de moord op Julie Van Espen op 4 mei 2019 in de cel zit, hadden zich vorige week verzet tegen de Telefactsuitzending. Het programma werd dinsdag in aangepaste versie toch uitgezonden. Een interview met politiemensen Alain Remue (Cel Vermiste Personen) en Eva Mielnicki (Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen) werd geschrapt.

Dimitri De Béco en Marlies Vercammen, de advocaten van Steve Bakelmans, nemen geen genoegen met de aanpassingen van Telefacts.

“Na het aanschouwen van de Telefactsreportage over de zaak van onze cliënt Steve Bakelmans kunnen we alleen maar tot de conclusie komen dat onze aangekondigde bedenkingen terecht waren. Voor de ontroerende getuigenissen over de persoonlijkheid van Mevr. Julie Van Espen en het leed van haar omgeving hebben we alleen maar het diepste respect. Maar voor het overige bleek eens te meer dat een journalistiek onderzoek nooit een volledig gerechtelijk onderzoek mag noch kan vervangen.”

Eender welke Belg die van een misdrijf, van welke aard ook, zou worden beschuldigd en zijn proces op deze manier in de media zou zien gevoerd worden, zou zich zwaar oneerlijk behandeld voelen Advocaten Steve Bakelmans

“Halve waarheden”

“Een reconstructie van de feiten op basis van een onderzoek dat nochtans nog loopt, met tal van feitelijke onjuistheden, moraliteitsgetuigen die halve waarheden verkondigen die worden tegengesproken door andere getuigen die niet aan bod kwamen, gerechtsdeskundigen die een diagnose stellen over onze cliënt zonder hem ooit te hebben ontmoet, … Omdat het om Steve Bakelmans gaat stoort amper iemand zich eraan. Eénder welke Belg die van een misdrijf, van welke aard ook, zou worden beschuldigd en zijn proces op deze manier in de media zou zien gevoerd worden, zou zich zwaar oneerlijk behandeld voelen.”

“Iedereen zal nu wel zijn mening hebben over het verloop van de feiten, de persoonlijkheid van onze cliënt en ongetwijfeld ook de straf die hij verdient. En dat is net het probleem. Want dit was geen eerlijk proces. Dat moet er in principe nog komen.”

Het ergste blijft dat deze situatie het resultaat is van een flagrante schending van het onderzoeksgeheim. Dat is strafbaar. Dat kan alleen maar te danken zijn aan diegenen - of toch sommigen ervan - die aan dat onderzoek deelnemen en het geheim ervan in principe net dienen te beschermen. Advocaten Steve Bakelmans

“De rechters en juryleden die Steve Bakelmans zullen berechten zullen deze voorstelling, zoals alle andere berichtgevingen over deze zaak, moeten vergeten en de analyse van het dossier zonder vooringenomenheid moeten hervatten. Het is alleen maar de vraag of dit nu nog wel mogelijk is.”

Schending onderzoeksgeheim

“Maar het ergste blijft dat deze situatie het resultaat is van een flagrante schending van het onderzoeksgeheim. Dat is strafbaar. Dat kan alleen maar te danken zijnaan diegenen - of toch sommigen ervan - die aan dat onderzoek deelnemen en het geheim ervan in principe net dienen te beschermen. Het aanvankelijk geplande interview van onderzoekers is na onze tussenkomst niet uitgezonden. Het bewijst alleen maar dat we gelijk hadden om er ons over te verontwaardigen en het schrappen maakte niets goed.”

“Dat het openbaar ministerie hier duidelijk haar medewerking aan verleende of het minstens goedkeurde, waarschijnlijk om in de ogen van de publieke opinie het vermeende falen van justitie in deze zaak goed te maken, zal niet zonder gevolgen blijven. Tenzij men er ons alsnog van overtuigt dat dit verantwoordbaar en wettelijk was, maar op die uitleg wachten we nog.”