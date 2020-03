Exclusief voor abonnees Advocaten familierecht beleven razend drukke tijden: “Ouders gebruiken coronacrisis als excuus om kinderen niet naar ex-partner te laten gaan” Jonathan Bernaerts

25 maart 2020

12u00 4 Antwerpen Nu de coronacrisis volop woedt, hebben advocaten familierecht het drukker dan ooit. Zij worden overspoeld met vragen over verblijfsregelingen, onderhoudsgeld, echtscheidingen, en ja, zelfs ontervingen. “Mensen tot kalmte aanmanen, dat is momenteel onze taak.”

Advocate Claudia Van de Velde (51) van het Antwerpse kantoor Desdalex is bijna dertig jaar jaar actief aan de balie, waar ze zich specialiseerde in het familierecht. Nooit eerder in haar carrière had ze het zo druk als nu. De coronacrisis heeft veel mensen diep ongerust gemaakt over hun kinderen, hun huwelijk of hun erfopvolging.

“Mijn telefoon staat roodgloeiend”, vertelt Van de Velde. “Mensen zitten met praktische vragen, vooral over het lot van de kinderen. Gescheiden partners willen bijvoorbeeld weten hoe het zit met de verblijfsregeling voor de kinderen. Moeten ze de regeling voor de schoolvakanties toepassen nu de scholen gesloten zijn? Is het toegestaan om zieke kinderen naar de ex-partner te brengen? Ook over alimentatie zitten de mensen met vragen. Moet er bijvoorbeeld onderhoudsgeld betaald worden, als een van de ouders door de werkgever op tijdelijke werkloosheid is gezet?”

Sommige ouders weigeren hun kind naar de ex te brengen omdat die in een ziekenhuis of een rusthuis werkt. Ze vrezen dat de ex mogelijk is besmet en vinden dat hij of zij een gevaar voor het kind vormt Claudia Van de Velde

