Advocaten beschuldigden zien wél verzachtende omstandigheden: "Bart is geen Dutroux of Horion. Hij is niet gewetenloos"

06 december 2019

13u09 0 Antwerpen De verdediging van Bart Goossens (37) en Natasja De Paepe (39), die donderdagavond door de Antwerpse assisenjury schuldig werden bevonden aan de roofmoord op de gepensioneerde leraar Frank Serruys (62) uit Antwerpen, ziet – in tegenstelling tot het openbaar ministerie - wél verzachtende omstandigheden. De advocaten van de beschuldigden vroegen de jury om hun clënten niet levenslang naar de gevangenis te sturen.

De verdediging van Bart Goossens, die toegaf dat hij Frank Serruys doodde, zag verschillende verzachtende omstandigheden. Zijn jeugd, bijvoorbeeld. Die was volgens Goossens’ advocaat Johan Platteau verre van zorgeloos geweest. “Goossens is op zijn dertiende misbruikt door een redder van een recreatiedomein. Dat heeft hem geknakt. Door het trauma van het seksueel misbruik is mijn cliënt gevlucht in drank en drugs. Het misbruik heeft zijn levensloop bepaald”, pleitte meester Platteau.

