Advocaat verdacht van lekken informatie in dossier van drugsgeweld Patrick Lefelon

17 december 2019

18u44 17 Antwerpen Een Antwerpse advocaat is in verdenking gesteld voor schending van zijn beroepsgeheim in het gerechtelijke onderzoek naar het drugsgeweld in Antwerpen-Noord. De advocaat beweert dat hij te goeder trouw handelde. Drie verdachten van die aanslagen blijven voorlopig in de cel.

Drie verdachten van 18, 19 en 26 jaar werden op 4 december opgepakt bij huiszoekingen in Antwerpen, Hoboken en Deurne. De twee broers Youness en Mohamed E.M. en vriend Jawad B. zouden in de de buurt van Park Spoor Noord auto’s in brand hebben gestoken bij conflicten binnen de drugsmaffia.

Mohamed E.M. werd vorige week door de raadkamer met een enkelband vrijgelaten maar het parket ging in beroep. De man blijft voorlopig dus in de cel. De twee anderen verschenen dinsdag voor de raadkamer. Hun aanhouding werd eveneens verlengd.

Vorige week maandag werd dan advocaat M.S. opgepakt voor ondervraging. Hij is de raadsman van een vierde verdachte in dit onderzoek naar de aanslagen. Die jongeman zit al langer in de cel. Na de nieuwe arrestaties had de familie de advocaat opgebeld en uitleg gevraagd. Het telefoongesprek werd echter afgeluisterd door de politie.

Volgens de onderzoeksrechter schond de advocaat zijn beroepsgeheim door vertrouwelijke informatie aan de familie te geven. De raadsman ontkent dit. “Ik heb te goeder trouw gehandeld. De agressiviteit waarmee advocaten in dit soort dossiers worden aangepakt, heeft mij erg verrast”, zegt advocaat M.S.