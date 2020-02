Advocaat van ontvoerders trekt onderzoek in twijfel: “Ligt de vermiste drugsbaron niet ergens op strand te zonnen?” Patrick Lefelon

17 februari 2020

18u00 4 Antwerpen Op het proces over de ontvoeringen in het drugsmilieu van Abdelkader Bouker en van Younes El B. was het maandag de beurt aan de advocaten van de verdediging. Een bende Parijse gangsters riskeert tot 12 jaar cel. Volgens de verdediging is het helemaal niet zeker dat het om ontvoeringen gaat. “Is niet alles in scène gezet? Wie garandeert mij dat de ontvoerde Bouker niet ergens op een zonnig strand ligt?”, aldus advocate Virginie Cotyn.

Een bende Parijse gangsters werd ingeschakeld toen enkele drugsbendes het met elkaar aan de stok kregen. In de zomer van 2016 werd eerst Abdelkader Bouker ontvoerd. Hij zou een partij van 400 kg cocaïne verloren hebben laten gaan. Van Bouker is nooit meer iets gehoord.

Eind 2016 werd dan Younes El B., de jongere broer van de vermeende drugsbaron Othman El B., vastgegrepen toen hij buitenkwam bij Basic Fit op de Slachthuislaan. Hij wist na ruim een maand te ontsnappen uit een appartement in Nanterre.

Beide ontvoeringen zijn vermoedelijk uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse drugsbazen Houssine Ait Soussan en zijn rechterhand Abdelhamid Ait Ben Moh, alias Kikker. De procureur vervolgt hen niet omdat er te weinig bewijzen zijn. Op de beklaagdenbank wel vier zware jongens uit de Parijse banlieue en een rist handlangers. Die twee leiders, Mohamed K. en Abou S., zitten al drie jaar in voorarrest. Zij riskeren tot twaalf jaar cel.

Mevrouw de rechter, kijk naar die muur, die is wit. Maar slachtoffer Younes El B. zegt dat de muur rood is, en de procureur gelooft alleen hem. Waar is hij nu om hem te confronteren met zijn verklaring? Abou S.

“Nog één slag slaan”

Advocate Virginie Cotyn die Mohamed K. bijstaat, trok de “gijzelingen” in twijfel. “Younes El B. verklaart zelf dat hij weliswaar geboeid was maar dat hij niet werd mishandeld. Hij had ook een computer en een gsm ter beschikking. Hij mocht douchen en kreeg meer dan genoeg te eten. Moeten wij dat als een ‘gijzeling’ beschouwen?”

In het geval van de ontvoerde Abdelkader Bouker, alias ‘De Jood’, ging meester Cotyn nog een stap verder. “In het appartement van de ontvoerders zijn wel wapens en handschoenen gevonden met het DNA van Bouker, maar wil dat zeggen dat hij het slachtoffer was? Hij kan even goed mededader zijn. Zijn vrouw zei zelf in een afgeluisterd telefoongesprek: ‘We moeten nog één slag slaan.’ Wat stak daar achter? Dat wilde zij niet zeggen. Bouker had de middelen om zijn eigen ontvoering in scène te zetten. Wie weet ligt hij gewoon ergens te genieten op een zonnig strand.”

Ook andere advocaten speelden in op de omerta van de families van de slachtoffers Bouker en El B. Wat hebben zij te verbergen?

“Karikatuur”

Advocaat Jorgen Van Laer die Hacène S. verdedigt: “De speurders komen de verdachten op het spoor nadat Othman El B. hen belt vanuit Dubai en namen en EMEI-nummers van gsm-toestellen doorgeeft. Othman El B. stuurt het onderzoek. Waarom? Wat is de achtergrond van deze zogenaamde gijzelingen? Dat paadje durven de speurders niet te bewandelen."

Ook hoofdverdachte Abou S. die zichzelf verdedigde, vond het onderzoek éénzijdig gevoerd. Hij drukte zich plastisch uit. “Mevrouw de rechter, kijk naar die muur, die is wit. Maar slachtoffer Younes El B. zegt dat de muur rood is, en de procureur gelooft alleen hem. Waar is hij nu om hem te confronteren met zijn verklaring? Ik zie hem niet. Ik zit drie jaar in voorarrest. Dit dossier is een karikatuur geworden."

Tot slot kwam ook Brusselaar Abdelmalek A. aan het woord. Hij zou de BMW van de ontvoerder Abdelkader Bouker hebben doorverkocht en een bestelwagen hebben aangeschaft voor de ontvoering van Younes El B.

Van Afrika tot in Amsterdam

Advocaten Len Augustyns en Koen Vaneecke: “Onze cliënt Abdelmalek A. zat op het moment van de ontvoering in Spanje. De Spaanse politie hield hem er zelfs in de gaten en wij kunnen het ook bewijzen met whatsapp-berichten. Tussenpersoon Abdul A. laat de naam van onze cliënt pas vallen wanneer hij zelf in het nauw geraakt. Abdul A. rijgt de leugens aan elkaar.”

Verdachte Abdelmalek A. voegde daar zelf aan toe: “Ik ben opgegroeid in Schaarbeek, tussen alle grote bandieten. Daar heb ik uit mijn fouten geleerd. Die amateur daar (wijst naar tussenpersoon Abdul A., red.) is betrokken geraakt bij die gijzelingen en heeft dan stommiteiten begaan. Daar wil hij mij nu voor laten opdraaien. Maar zoek van Afrika tot in Amsterdam: nergens is er een bewijs tegen mij.”

Het proces gaat aanstaande woensdag verder.