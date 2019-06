Advocaat Steve Bakelmans na zitting raadkamer: “Vrijlating vragen? Dat is nu niet aan de orde” Aanhouding van de moordenaar van Julie Van Espen (23) is opnieuw met een maand verlengd BJS

16u25 6 Antwerpen Steve Bakelmans (39), de moordenaar van studente Julie Van Espen (23), is vanmiddag een tweede keer voor de Antwerpse raadkamer verschenen. Zijn aanhouding is opnieuw met een maand verlengd.

In tegenstelling tot gisteren – toen hij voor het hof van beroep vijf jaar cel tegen zich hoorde eisen in een oude verkrachtingszaak – was Bakelmans vandaag niet aanwezig op de zitting van de raadkamer. Hij liet zich vertegenwoordigen door zijn nieuwe advocaat: de Brusselse strafpleiter Dimitri De Béco.

De advocaat was na afloop van de zitting karig met commentaar. Hij vertelde dat het onderzoek goed vooruitgaat en dat het psychiatrisch onderzoek volop bezig is. De raadsman had niet om de vrijlating van zijn cliënt gevraagd. “Dat is nu niet aan de orde”, klonk het.

Het lichaam van Julie werd op 6 mei in het Albertkanaal in Merksem teruggevonden. Diezelfde dag werd ook Bakelmans gearresteerd. Hij bekende dat hij Julie wilde verkrachten en dat hij haar gedood had, omdat ze zich hevig verzette. Voor het einde van de maand volgt er een reconstructie van die gruwelijke feiten.