Exclusief voor abonnees Advocaat spendeert 196.000 euro aan prostituees en drugs, maar weigert al 15 jaar belastingen te betalen Patrick Lefelon

22 november 2019

08u59 3 Antwerpen Een Antwerpse advocaat is veroordeeld tot een jaar cel met uitstel omdat hij vijftien jaar lang geen belastingen wilde betalen. De fiscus heeft van hem maar liefst 1,4 miljoen euro te goed. Nochtans had de advocaat geld op overschot. Een bankonderzoek toonde aan dat hij in vijf jaar tijd 196.000 euro uitgaf aan prostituees en drugs.

Als je jarenlang - ‘naar verluidt sinds 2001' - geen belastingsaangifte invult, raakt het geduld van de fiscus ooit op. Advocaat A.C. (51) kreeg aanmaningen en boetes van de belastingen maar weigerde die te betalen. Dat deed hij bewust, zo verklaarde hij aan de politie.

“Ik had in het verleden een grote schuldenlast opgebouwd. Het was mijn bedoeling eerst die schulden af te betalen zodat er maar één schuldenaar overbleef, met name de fiscus.”

