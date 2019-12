Advocaat ouders Julie Van Espen: “Gerecht maakte onvergeeflijke fouten” Patrick Lefelon

20 december 2019

16u54 1 Antwerpen A dvocaat John Maes die de familie van Julie Van Espen bijstaat, is hard voor het Antwerpse gerecht na lezing van het rapport van de Hoge Raad voor Justitie. “Als justitie correct gewerkt had in de vervolging en de opsluiting van Steve Bakelmans, dan was er een kans geweest dat Julie Van Espen geen gruwelijke dood zou gestorven zijn. De gedachte alleen al is ondraaglijk voor de ouders van Julie. Zij vragen dat het hier niet stopt. Het rapport is er, de gemaakte fouten en dysfuncties zijn aangeduid. Het kan niet dat iedereen nu overgaat naar de orde van de dag. Hier moeten mensen ter verantwoording worden geroepen en eventueel disciplinair worden gesanctioneerd.”

De ouders van Julie Van Espen waren vrijdagmorgen samen met enkele familieleden en de vader van Thomas, de vriend van Julie, uitgenodigd door de Hoge Raad voor Justitie om het rapport over Steve Bakelmans door te nemen. Het gesprek duurde enkele uren.

Voor de familie Van Espen zijn de grootste fouten gebeurd bij de overheveling van het dossier Bakelmans van eerste aanleg naar het hof van beroep. Steve Bakelmans was in eerste aanleg veroordeeld tot vier jaar cel voor de brutale verkrachting van zijn ex-partner. Hij vond de straf te hoog en ging in beroep. Hij was op dat moment op vrije voeten.

John Maes: “Wat een vaudeville - ik heb er geen ander woord voor- heeft zich op het hof van beroep afgespeeld. Eerst en vooral vindt de advocaat-generaal die het dossier Bakelmans toebedeeld krijgt dat het geen prioriteit behoeft. Dat is een grote vergissing. Dan besluit de voorzitter om kamer C2 te sluiten wegens tekort aan rechters. Tot daar aan toe. Maar het is veel erger dan enkel de sluiting. De 77 dossiers waaronder dat van Bakelmans, die door C2 moesten behandeld worden gaan de kast in. Niemand kijkt ernaar! Ook de maanden nadien bekommert niemand zich om die 77 dossiers. Zitten er dringende, risicovolle zaken tussen? Geen idee. De kast blijft dicht.

Dat is een gruwelijke, onvergeeflijke fout. En die fout heeft niets te maken met een tekort aan rechters of een gebrek aan middelen.”