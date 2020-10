Advocaat blijft aangehouden, drugsproces Makreel komt in gedrang Patrick Lefelon

06 oktober 2020

19u17 0 Antwerpen Advocaat Jan E. uit Westerlo die werd opgepakt in het drugsonderzoek naar oud-rijkswachter Willy Van Mechelen en vastgoedman Tom B., moet voorlopig in de gevangenis blijven. De raadkamer wilde hem dinsdagmorgen vrijlaten maar het federaal parket verzette zich daartegen.

De raadkamer in Tongeren boog zich dinsdag over de aanhoudingen van advocaat Jan E., havenbaas Philippe V.M. en een Antwerpse huisarts. De drie verdachten werden vorige week samen met een tiental andere verdachten opgepakt in het dossier Costa. De drugsbende rond Willy Van Mechelen en vastgoedbaas Tom B. wordt verdacht van de invoer van minstens 6,5 ton cocaïne via de haven van Antwerpen.

De raadkamer ging aanvankelijk akkoord met een vrijlating onder voorwaarden voor advocaat Jan E.

Advocaat Gert Warson die zijn confrater Jan E. bijstaat: “Mijn collega wordt lidmaatschap van een criminele organisatie ten laste gelegd. Hij wordt niet beticht van invoer van drugs. De raadkamer wilde hem vrijlaten op voorwaarde dat hij zich beschikbaar zou houden van het onderzoek. Daartoe was hij bereid want meester Jan E. ontkent alle aantijgingen. Het federale parket verzette zich echter tegen zijn vrijlating. Daarom moet hij nog minstens veertien dagen langer in de cel blijven.”

Makreel

Die opsluiting heeft wel gevolgen voor het grote drugsproces Makreel dat aanstaande donderdag van start gaat. Advocaat Jan E. verdedigt één van de hoofdverdachten. Kan dat proces dat al maanden geleden werd gepland op donderdag 8 en vrijdag 9 oktober, wel doorgaan?

Advocaat Gert Warson: “Daar stellen wij ons vragen bij. Het kantoor van meester Jan E. is niet onder curatele geplaatst door de stafhouder. Hoe het nu verder moet, is mij onduidelijk.”

Ook havenbaas Philippe V.M. en de Antwerpse huisarts moeten voorlopig in de gevangenis blijven. De andere verdachten verschijnen aanstaande vrijdag voor de raadkamer.