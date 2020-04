Exclusief voor abonnees Actrice Hilde Van Mieghem ongerust over het lot van kwetsbare kinderen: “Er zijn er zoveel die niet aan de alarmbel kunnen trekken” Jonathan Bernaerts

03 april 2020

09u05 0 Antwerpen Wandelingen maken, boeken lezen en teksten schrijven: de Antwerpse actrice en regisseur Hilde Van Mieghem (61) weet wel raad met zichzelf. Tegelijk merkt ze dat haar gedachten tijdens de coronacrisis vaak afdwalen, naar het lot van kwetsbare kinderen. “De signalen die ik krijg zijn allesbehalve geruststellend.” Een overzicht van hoe bekende Antwerpenaars de lockdown beleven, vind je Wandelingen maken, boeken lezen en teksten schrijven: de Antwerpse actrice en regisseur Hilde Van Mieghem (61) weet wel raad met zichzelf. Tegelijk merkt ze dat haar gedachten tijdens de coronacrisis vaak afdwalen, naar het lot van kwetsbare kinderen. “De signalen die ik krijg zijn allesbehalve geruststellend.” Een overzicht van hoe bekende Antwerpenaars de lockdown beleven, vind je hier

“Meestal zit ik pas na de ochtend weer lekker in mijn vel. Ik moet wennen aan mijn gevangenschap. Dus niet te vroeg bellen, alsjeblieft.” Zo gezegd, zo gedaan: we spreken Hilde Van Mieghem rond het middaguur. Ze heeft er dan net een fikse wandeling opzitten. “Als ik geen frisse neus kan gaan halen, loop ik de muren op”, verklaart ze zichzelf. “Normaal ga ik steevast de Antwerpse parken in, maar nu eventjes niet. Tenzij ’s avonds, wanneer de mensen aan het eten zijn. Ik vind het er zo druk tegenwoordig. Nee, ik trek momenteel liever de stad in. Ik heb Antwerpen, en zijn prachtige architectuur, de jongste weken echt herontdekt.”

Wist je dat een op de vier kinderen opgroeit in een gezin waar een verslavingsproblematiek heerst? En dat een op de twee kinderen al eens te maken kreeg met emotioneel of psychisch geweld? De cijfers zijn hallucinant en daarom horen we ons vandaag erg ongerust te maken. Hilde Van Mieghem

