Activisten pikken GAS-boetes niet en demonstreren opnieuw met De Wever-pop PhT

01 juni 2020

19u10 3 Antwerpen Een tiental activisten van enkele klimaat- en burgerbewegingen voerde maandagnamiddag een guerrilla-actie tegen de bouw van een nieuwe Ineos-fabriek, mét een grote Bart De Wever-pop op de voetgangersbrug over de Plantinkaai. Dat hadden ze ook op 5 januari al eens gedaan, tijdens de nieuwjaarsbarbecue van de stad. De herhalingsactie was een protest tegen 23 GAS-boetes van 100 euro die activisten kregen aangesmeerd.

Project One van Ineos is een investering van drie miljard euro en zou een 400-tal permanente jobs opleveren. Volgens de manifestanten (onder meer Youth For Climate, Students for Climate Antwerpen en Make Noise For Climate) zullen plastic pellets worden geproduceerd op basis van het vervuilende schaliegas. “Dat er tientallen miljoenen belastinggeld naar het project vloeit, zou Vlamingen die goed bestuur aanhangen, razend moeten maken”, klinkt het.

“Repressie”

De GAS-boetes voor een ‘vreedzame actie’ aanvaarden ze niet. “We nemen het niet dat de politie wordt gebruikt om politieke tegenstanders te intimideren. Het is de jongste tijd opvallend dat na de coronamaatregelen politierepressie vrije baan heeft gekregen. De winkelstraten stromen vol, maar burgers mogen hun mening niet meer verkondigen. De politiek getinte GAS-boetes moeten dan ook worden ingetrokken.”

De lokale politie trad deze keer niet op. “We hebben een melding van de actie gekregen, maar toen onze ploeg arriveerde, was de manifestatie voorbij”, zegt woordvoerder Willem Migom.