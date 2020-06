Activisten bouwen plasticberg aan Havenhuis: “Antwerpse haven wacht lot van Titanic als ze vervuilende industrie blijft binnenhalen” Philippe Truyts

26 juni 2020

15u20 0 Antwerpen Een 25-tal activisten hebben vanmiddag opnieuw actie gevoerd tegen de plannen voor Ineos Project One, een nieuwe plasticfabriek in de haven. Met een grote berg van plastic, tegen het imposante decor van het Havenhuis én begeleid door de muziek van de film Titanic, wilden ze duidelijk maken dat de Antwerpse haven op een ramp afstevent. “Tenzij de haven en de stad resoluut voor een circulaire, duurzame toekomst kiezen.”

Chemiereus Ineos wil tegen 2024 in de Antwerpse haven twee nieuwe fabrieken bouwen. Een investering van 3 miljard euro die 400 jobs zou moeten opleveren. Milieu- en klimaatgroeperingen nemen de plannen al langer onder vuur. Ze vinden het onverantwoord dat er onder meer Amerikaans schaliegas wordt ingevoerd om de productie mogelijk te maken van andere chemische producten - plastics - voor diverse industriële sectoren.

Ofwel gaat men verder met de productie uit het verleden, ofwel geeft de haven een signaal dat ze duurzame industrie wil binnenhalen. Roeland Ghys (Ineos Will Fall)

Vanmiddag kozen de activisten van ‘Ineos Will Fall’ voor het plein voor het Havenhuis. “Het Havenhuis is een iconisch gebouw in de vorm van een schip”, zegt woordvoerder Roeland Ghys. “Net als de Titanic (gezonken in 1912, red.) ligt de haven op koers voor een fatale aanvaring met de geschiedenis. Ofwel gaat men verder met de productie uit het verleden, ofwel geeft de haven een signaal dat ze duurzame industrie wil binnenhalen.”

“Sociaal drama”

Ghys vreest voor een sociaal drama als de oude recepten het halen. “Dan gaat de haven kopje onder, met een enorm verlies aan jobs. Kiezen voor Ineos komt alleen de economische elite goed uit. Politici staren zich blind op de uiterlijke schijn van een prestigeproject. Er is trouwens Europese wetgeving op komst die dit soort petrochemische activiteit aan banden zal leggen.”

De Antwerpse haven kondigde de jongste tijd een aantal projecten aan rond waterstof en opvang van CO2. “Dat zou net een goede reden moeten zijn om geen fabrieken meer binnen te halen met een enorme uitstoot”, stelt Ghys.

Petitie

Ineos Will Fall zal komende maandag voor de gemeenteraad een petitie overhandigen om zijn bezwaren tegen Ineos Project One kracht bij te zetten.