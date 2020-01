Actievoerders protesteren tegen chemiebedrijf Ineos op winterbarbecue Antwerpen Philippe Truyts

05 januari 2020

15u07 3 Antwerpen De duizenden bezoekers van de Winterbarbecue die de stad zondag aan de Antwerpenaren aanbood, kregen er nog een onverwachte attractie bij. Klokslag half 1 betoogden een zestal organisaties tegen een nieuwe petrochemische fabriek van Ineos. Blikvanger was een reus die burgemeester Bart De Wever moest voorstellen, compleet in Romeins gewaad en lauwerkrans.

Het verzet tegen INEOS, de chemiegigant die de komende jaren drie miljard euro investeert in de haven, is nog lang niet de wereld uit. Liefst zes organisaties bundelden zondag de krachten voor een actie aan het Zuiderterras, met perfect uitzicht op de nieuwjaarsreceptie van de stad aan de Scheldekaaien. Het ging om Youth For Climate (bekend van Anuna De Wever), Red Fox Antwerpen, Make Noise For Climate, Extinction Rebellion, Animal Resistance en Students For Climate. De politie hield alles in de gaten, noteerde de namen van de demonstranten en liet na enig onderhandelen uiteindelijk iedereen vrij naar huis gaan.

“Onzekere jobs”

Het doelwit van de actie is Project One van Ineos, de miljardeninvestering in twee nieuwe installaties in de Antwerpse haven. Roeland Ghys (Make Noise For Climate): “Bart De Wever pakt graag uit met deze nieuwjaarsreceptie voor de Antwerpenaren. Het leek ons het ideale moment om ons punt te maken: INEOS is een risico-investering die kan sneuvelen door strengere Europese milieuwetgeving. Er zijn géén goede kanten aan het verhaal. Die drie miljard euro levert amper 400 - onzekere - jobs op. Dat weegt niet op tegen de nadelen.”

Die nadelen zijn volgens de klimaatorganisaties onmiskenbaar. “INEOS gaat plastic produceren door middel van schaliegas in de Verenigde Staten. In de Antwerpse haven zal het tot acht procent extra uitstoot aan CO2 leiden, gelijk aan de uitstoot van 150.000 Belgen.”

Schaliegas

Ook voor dierenactivisten is de ontginning van schaliegas in de VS onaanvaardbaar. “Daar lijden veel dieren onder. Te veel plastic pellets komen ook in oceanen terecht, wat een ramp is voor de zeevogels. In Antwerpen wordt er dan nog eens een bos gekapt voor de bouw van de fabriek van INEOS”, zegt Véronique Van Buynder.

De actie was tevens het startschot voor de campagne ‘INEOS will fall’ van het klimaatcollectief. “Wij roepen dan ook elke goed geïnformeerde en bezorgde Antwerpenaar en burger op om zich mee te werpen in de strijd tegen dit monster in de haven van Antwerpen”, zo zegt Mara De Belder van Red Fox Antwerpen.