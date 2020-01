Actievoerders protesteren tegen chemiebedrijf Ineos én De Wever op winterbarbecue Antwerpen Philippe Truyts

05 januari 2020

15u07 78 Antwerpen De duizenden bezoekers van de Winterbarbecue die de stad zondag aan de Antwerpenaren aanbood, kregen er nog een onverwachte attractie bij. Klokslag half 1 betoogden een zestal organisaties tegen een nieuwe petrochemische fabriek van Ineos. Blikvanger was een reus die burgemeester Bart De Wever moest voorstellen, compleet in Romeins gewaad en lauwerkrans. Ineos reageert wel scherp op de aantijgingen.

Het verzet tegen INEOS, de chemiegigant die de komende jaren drie miljard euro investeert in de haven, is nog lang niet de wereld uit. Liefst zes organisaties bundelden zondag de krachten voor een actie aan het Zuiderterras, met perfect uitzicht op de nieuwjaarsreceptie van de stad aan de Scheldekaaien. Het ging om Youth For Climate (bekend van Anuna De Wever), Red Fox Antwerpen, Make Noise For Climate, Extinction Rebellion, Animal Resistance en Students For Climate. De politie hield alles in de gaten, noteerde de namen van de demonstranten en liet na enig onderhandelen uiteindelijk iedereen vrij naar huis gaan.

“Onzekere jobs”

Het doelwit van de actie is Project One van Ineos, de miljardeninvestering in twee nieuwe installaties in de Antwerpse haven. Roeland Ghys (Make Noise For Climate): “Bart De Wever pakt graag uit met deze nieuwjaarsreceptie voor de Antwerpenaren. Het leek ons het ideale moment om ons punt te maken: INEOS is een risico-investering die kan sneuvelen door strengere Europese milieuwetgeving. Er zijn géén goede kanten aan het verhaal. Die drie miljard euro levert amper 400 - onzekere - jobs op. Dat weegt niet op tegen de nadelen.”

Die nadelen zijn volgens de klimaatorganisaties onmiskenbaar. “INEOS gaat plastic produceren door middel van schaliegas in de Verenigde Staten. In de Antwerpse haven zal het tot acht procent extra uitstoot aan CO2 leiden, gelijk aan de uitstoot van 150.000 Belgen.”

Schaliegas

Ook voor dierenactivisten is de ontginning van schaliegas in de VS onaanvaardbaar. “Daar lijden veel dieren onder. Te veel plastic pellets komen ook in oceanen terecht, wat een ramp is voor de zeevogels. In Antwerpen wordt er dan nog eens een bos gekapt voor de bouw van de fabriek van INEOS”, zegt Véronique Van Buynder.

De actie was tevens het startschot voor de campagne ‘INEOS will fall’ van het klimaatcollectief. “Wij roepen dan ook elke goed geïnformeerde en bezorgde Antwerpenaar en burger op om zich mee te werpen in de strijd tegen dit monster in de haven van Antwerpen”, zo zegt Mara De Belder van Red Fox Antwerpen.

Ineos: gevaarlijke ‘framing’

Ineos bijt in een reactie stevig van zich af. “De nieuwe site in Antwerpen zal de nieuwste technieken toepassen in een regio met de strengste regels ter wereld”, zo zegt woordvoerster Nathalie Meert. “We gaan de meest energie-efficiënte ethaankraker in Europa bouwen met CO2 emissies die de helft lager zullen liggen dan het gemiddelde van alle soortgelijke installaties in Europa. Dat realiseren we onder meer door waterstof te gebruiken als brandstof voor de ethyleenproductie. Zo doen we net het omgekeerde van wat de actievoerders beweren: met deze nieuwste installatie zullen we op termijn meer vervuilende installaties die 20-30 jaar oud zijn uit de markt duwen.”

Ineos wijst er verder op dat het is toegetreden tot het consortium dat onderzoekt hoe je CO2 kan opvangen en gebruiken, zodat je de uitstoot verlaagt. Dat de 400 verwachte jobs onzeker zouden zijn, wuift Ineos weg. Meert: “Nu zijn er al een 100-tal ingenieurs aan de slag voor Project One. We rekruteren ook volop technische bachelors.”

De term ‘plasticfabriek’ klopt volgens Ineos niet. “Op de nieuwe site zullen we grondstoffen produceren die onmisbaar zijn voor de 21ste-eeuwse chemie. Propyleen en ethyleen zijn noodzakelijk als je windmolens, zonnepanelen en elektrische wagens wil maken. En over het schaliegas kunnen we zeggen dat het ethaan- en propaangas dat Ineos aankoopt op een verantwoorde manier wordt ontgonnen.”