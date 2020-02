Actie tegen fietsdiefstallen: verdachte met slijpschijf en elektrische magneet gepakt Sander Bral

12 februari 2020

De wijkteams van City en Centrum hebben dinsdag samen met de mobiele eenheid en het fietsteam een actie gehouden die gericht was tegen fietsdiefstallen. In de regio City sprak iemand de politie aan omdat hij twee mannen had zien binnen glippen in een garage en daar aan fietsen begonnen te prutsen. De inspecteurs konden nog één van de twee meenemen voor verhoor.

Op het De Coninckplein vond de politie een gestolen fiets terug. Wat later controleerde de politie een man op een elektrische plooifiets. Hij bleek illegaal in het land te verblijven en werd met het oog op repatriëring overgebracht naar een gesloten instelling.

Een man werd samen met z’n fiets meegenomen naar het politiekantoor omdat er twijfel bestond of de fiets wel degelijk zijn eigendom was. Hij kon de politie een eigendomsbewijs overhandigen. Maar de politie liet hem niet meteen gaan. De man werd immers nog gezocht in verband met onderzoek naar een eerdere diefstal.

Huiszoeking

In de Lange Zavelstraat deed de politie een fietser stoppen. Hij verklaarde dat hij z’n elektrische fiets kocht voor 300 euro, terwijl de waarde wellicht enorm hoger ligt. Na controle bleek dat de fiets als gestolen opgegeven stond. De verdachte had ook nog onder meer handschoenen, een schroevendraaier, een elektrische magneet, een slijpschijf en een trektang bij. Er werd bij hem ook een gsm gevonden die in de bestanden van de politie als verloren werd geregistreerd. Bij hem thuis vond de politie ook nog drie fietsen en een doorgeslepen spiraalslot. De fietsen werden meegenomen voor verder onderzoek. Minstens één van de fietsen bleek in 2019 al gestolen te zijn.