Actie met ‘100% mensenvlees’ stelt dierenleed aan de kaak tvc

27 juli 2019

16u32

Bron: Belga 128 Antwerpen Op de winkelstraat Meir in Antwerpen heeft een activist van Bite Back zich vandaag in cellofaan verpakt. Leden van de dierenrechtenorganisatie trakteren voorbijgangers op veganistische hapjes, om hen te wijzen op alternatieven voor de vleesindustrie.

Twee uur lang ligt een activiste van Bite Back in een vleesverpakking op de Meir. Op het pakje kleeft een etiket met het opschrift ‘100 procent mensenvlees’.

Met de actie wil de groep het menselijk lichaam inzetten om consumenten duidelijk te maken dat vlees van een levend wezen komt. "Mensen weten wel dat er veel dierenleed is in de vleesindustrie", zegt Stijn Bruers van Bite Back. "Maar als ze naar een pakje kipfilet kijken, leggen velen de link niet meteen."

Daarom willen de actievoerders wijzen op vleesalternatieven in de supermarkt. "Daar zien we de laatste jaren het aanbod snel uitbreiden", zegt Bruers. "Van voorbijgangers krijgen we ook te horen dat ze die producten af en toe uitproberen, om minder vlees te eten. Dat is een goede zaak, want hoe meer mensen die diervriendelijke producten kopen, hoe groter het aanbod zal worden.”

Op de Meir krijgen shoppers toastjes met veganistisch beleg, en een stukje veganistische cake. "Met zo'n producten kunnen mensen jaarlijks daadwerkelijk de meeste dierenlevens besparen.”