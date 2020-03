Acteur T.J. Miller uit Silicon Valley en Deadpool treedt op in Zuiderpershuis ADA

10 maart 2020

10u18 0 Antwerpen T.J. Miller heeft zijn tour doorheen Europa aangekondigd en één van de stops ligt in Antwerpen op 26 mei. De acteur en comedian zal optreden in het Zuiderpershuis. T.J. Miller is bekend vanwege zijn grote rollen in Silicon Valley en Deadpool, naast zijn stemacteerwerk in How to Tame Your Dragon, the Emoji Movie, en Big Hero 6.

T.J. Miller brengt al vijftien jaar lang zijn absurde stand-up comedy over de hele wereld, maar toch staat hij pas op 26 mei voor het eerst in België. Zijn show in Zuiderpershuis Antwerpen maakt deel uit van een korte tour in Europa. Miller zegt dat hij “wordt gedreven door de altruïstische missie dat het leven fundamenteel tragisch is en dat het beste wat hij kan doen is om te zorgen voor kortstondig escapisme van de tragedie die het alledaagse leven doordringt, door comedy te brengen.” Hij verklaart ook dat hij “nog nooit in zijn broek gedaan heeft op het podium.”

Miller werd wereldwijd bekend voor zijn rol als Erlich Bachman in de eerste vier seizoenen van Silicon Valley. Hij speelde ook de rol van Weasel, de beste vriend van Deadpool in de gelijknamige filmreeks. Hij verzorgde ook stemmen in The Emoji Movie, Big Hero 6, How to Train Your Dragon, How to Train Your Dragon 2 en Ice Age: A Mammoth Christmas.