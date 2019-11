Acteur Ruud De Ridder kritisch voor Jambon en sector: “waarom nog meer snoeien waar er al zo weinig is” David Acke

12 november 2019

13u49 0 Antwerpen Minister van Cultuur Jan Jambon besliste om nog maar eens te snoeien in de subsidies voor de culturele sector. Vooral de projectsubsidies moeten het met een pak minder doen. En er was al zo weinig, klinkt het in de sector. Acteur Ruud De Ridder van het Echt Antwaarps Teater is kritisch voor de minister maar ook voor de sector zelf. “Te veel versnippering maar dat er daarom weer gesnoeid moet worden is heel erg. Misschien eens snoeien in de opstapvergoeding van parlementariërs?” Bij Het Paleis zien ze 100.000 euro verdwijnen.

Het daverde in de cultuursector. Nog maar eens. Sociale media werden overspoeld door ‘open brieven’ aan het adres van minister voor Cultuur Jan Jambon en acteurs van het eerste uur en die van morgen, uitten hun ongenoegen. Zij zullen het met minder geld moeten doen en dat terwijl hun spaarpotje al droog stond.

Acteur Ruud De Ridder van het Echt Antwaarps Teater is kritisch. “Het is een heel slecht idee om nog maar eens te snoeien in de budgetten van de culturele sector. Oké, je moet het geld ergens gaan halen maar om dat opnieuw te gaan halen in een sector waar er al zo weinig geld te halen valt. Dat lijkt me niet goed. Ze zouden het ook kunnen halen bij de opstapvergoeding bij de parlementariërs. Maar dat zal niet gebeuren.” Volgens Ruud vergeet met dat acteren een job is waar velen van moeten leven. “Acteren is voor veel mensen een hobby maar voor minstens evenveel mensen is het een job. Door het snoeien in de subsidies lijkt het wel alsof acteren geen job meer is. Overdag werken in een winkel, ‘s avonds repeteren. Zo werkt het niet.”

Eerlijk? Ik lig er al twee nachten wakker van. Het grote probleem is dat ik niet zie waar we nog meer op zouden kunnen besparen. Els De Bondt

Maar tegelijk is de acteur ook kritisch voor de sector zelf. “Al 39 seizoenen doe ik het zonder subsidies. Ik wilde iets van mezelf en dus wilde ik ook niet afhankelijk zijn van het geld van anderen. Ik denk dat de sector te versnipperd is. Iedereen wil zijn eigen gezelschap maar je kan die onmogelijk allemaal van geld voorzien.” Al begrijp hij ook dat subsidies voor bepaalde gezelschappen onontbeerlijk zijn. “Het theater dat wij maken spreekt een ruim publiek aan. Ik begrijp dat er niches zijn waar dat niet zo is en dat zij subsidies nodig hebben om te kunnen werken.”

Het Paleis

Het Paleis is zo een instelling. Zij zullen het tegen begin volgend jaar met 100.000 euro minder moeten doen. “Eerlijk? Ik lig er al twee nachten wakker van”, vertelt directeur Els De Bodt. “De begroting was al gemaakt en die moet nu herbekeken worden zodat we zelf 100.000 euro kunnen besparen. Het grote probleem is alleen dat ik niet zie waar we nog meer op kunnen besparen. De afgelopen tien jaar is er al overal op bespaart waar we op kunnen besparen.” Dat er opnieuw gesnoeid zou moeten worden is voor De Bodt geen verrassing. Dat het zo snel moet gebeuren, is het wel. “Ik hield rekening met minder middelen in 2022 maar niet voor begin 2021. Er wordt opnieuw ingebroken in het midden van een periode.”