Acteur Nico Sturm te gast bij Tutti Fratelli: “als Reinhilde je belt om samen te werken zeg je uiteraard ja!” David Acke

30 september 2019

09u20 0 Antwerpen Een twintigtal acteurs verzamelden dinsdagavond in ‘t Kwartier in Antwerpen voor een repetitie van ‘De Onzichtbaren’. De nieuwste voorstelling van Tutti Fratelli. Artistiek leider en regisseur Reinhilde Decleir waakt over haar Fratelli, zoals ze haar mensen liefkozend noemt. Ze staat erop iedereen een voor een voor te stellen. “Dit is Christine, Dirk, Hilde, Anna,... Oh en waar is Hannah? Hannah? Ik noem haar mijn tovenares. Zij maakt al deze prachtige kostuums.” Naast oude bekenden ook één gloednieuw gezicht. Althans bij de Fratelli, want voor Vlaanderen is Nico Sturm dat niet. Hij schreef de tekst voor ‘De Onzichtbaren’ en zal mee de regie doen. “Na al die jaren heb je soms nood aan nieuwe prikkels en plots dacht ik aan Nico”, zegt Reinhilde.

Nico Sturm en Reinhilde Decleir zijn geen onbekenden voor elkaar. De acteerwereld is klein in Vlaanderen. Ze kwamen elkaar al meerdere keren tegen, onder andere op de set van ‘Van Vlees en Bloed’ en in een nog verder verleden was Nico een student van Reinhilde op Studio Herman Teirlinck. Maar deze constellatie is nieuw. Nooit eerder namen ze naast elkaar plaats op de regiestoel.

Hoe ben je bij Tutti Fratelli terechtgekomen Nico?

“Het was Reinhilde die me op een dag vroeg of ik wilde meewerken aan een nieuw project van Tutti Fratelli. Ik was natuurlijk heel blij met die vraag. Het is heel bijzonder wat zij hier doet. Het heeft een puurheid en schoonheid die je zelden ziet. Bovendien had ik het gevoel dat ik hier klaar voor was. Ik wou dit enkel doen als ik voelde dat ik iets kon bijdragen. Natuurlijk volgen er dan een aantal gesprekken om te kijken of het klikt. We kennen elkaar al lang maar nog nooit hebben we samen aan zo een uniek project gewerkt. Maar al snel was duidelijk dat de neuzen in dezelfde richting stonden.

Reinhilde, waarom heb je Nico gevraagd een Fratelli te worden?

“Je moet weten dat ik al heel lang met Tutti Fratelli bezig ben. De laatste producties werk ik daarom vaker met een gastregisseur. Nico was beschikbaar en we kennen elkaar goed. Hij heeft al prachtige dingen gedaan. Bovendien, en dat heb ik nog maar net mogen ontdekken, is hij een geweldig lieve man. Ook onze Fratelli zijn zot van hem. Ze bespringen hem nog net niet (lacht). Daarnaast kan het geen kwaad een nieuwe, frisse wind in huis te halen. Ik heb steun nodig en zo een frisse blik geeft me energie. Het prikkelt me.”

Waarover gaat ‘De Onzichtbaren’?

Nico: “We zijn vertrokken vanuit een vragenlijst voor de spelers. We stelden hen de vraag hoe hun ideale wereld eruit zou zien, ver voorbij de grenzen van de realiteit. We wilden hen verder laten denken dan bijvoorbeeld wereldvrede. Er zijn enkele heel bijzondere kronkels en verlangens uit voort gekomen. En zo is een totaal nieuwe wereldorde ontstaan. Zo leven de mensen er in een wereld van water op grote pontons die je aan elkaar kan bevestigen. Dat zal je ook in het prachtig decor zien (gecreëerd door Tom Liekens), maar daarover gaan we nog niet te veel vertellen.”

Elk personage is een weergave van de verbeelding van de spelers?

Nico: “Op basis van de vragenlijst ben ik aan de slag gegaan en heb ik een tekst geschreven. Natuurlijk altijd in samenspraak met Reinhilde. Zij fungeerde als klankbord en spiegel en zo is de tekst ontstaan. Maar de Fratelli hebben wel zelf hun personage mogen creëren. Zo kan iedereen iemand zijn die hij of zij al lang eens wilde zijn maar nooit kon worden.

Reinhilde: “Dankzij Hannah en Jade is dat ook prachtig gelukt. Zij hebben de kostuums ontworpen. Ik noem ze mijn tovenaressen. Zij beheersen de kunst om ideeën om te zetten in prachtige kostuums.

Op de folder staat: “Omdat het gedaan moet zijn met getaffel, omdat het nu of nooit is, toch?!” Is dat een aanklacht?

Nico: “Je schept een nieuwe wereldorde dus dat kan je misschien lezen als een aanklacht en een vorm van politiek theater. En dat is het misschien ook. Een aanklacht tegen de eindeloze bureaucratie waar deze mensen telkens opnieuw mee te maken krijgen. Maar ook de armoede en het gebrek aan aandacht voor die problematiek.

Reinhilde: “Maar dat is zeker niet de rode draad in het stuk. Die zit in de titel van de voorstelling. De Fratelli zijn dé onzichtbaren. Dat zijn mensen die men niet wil zien en waarvoor men bewust de andere kant op kijkt. Er zijn veel onzichtbaren in de wereld die maar al te snel worden afgeschilderd als armoezaaiers en luieriken.

Dat klinkt als een heel zwaar en donkere voorstelling?

Nico: “Maar dat is het allerminst. Wij hopen dat mensen na het zien van de voorstelling nog meer warmte voelen voor mekaar en dat iedereen zin krijgt om elkaar eens goed vast te pakken. Dat hoop ik oprecht. Het is eerder een ode aan het leven dan een aanklacht. Er wordt gezongen en er is livemuziek van een prachtig orkest.

Reinhilde: “Maar het is geen musical (lacht). Hoewel het wel de ingrediënten heeft.”

De Onzichtbaren gaat op vrijdag 11 oktober in première in De Roma. Daarna nog op 12 en 13 oktober. In 2020 speelt de voorstelling ook nog in de Bourlaschouwburg op 9, 10, 11 en 12 januari. Tickets via www.deroma.be, www.toneelhuis.be of www.tuttifratelli.be. Van 15 tot 24 november 2019 vindt de achtste editie van het Tutti Fratelli festival ‘Spiegels van de Ziel’ plaats. Het volledige programma en tickets via www.tuttifratelli.be