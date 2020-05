Acteur Mathijs Scheepers brengt nieuwe voorstelling… via WhatsApp Sander Bral

04 mei 2020

13u33 1 Antwerpen Theatercollectief SKaGeN en cultuurhuis De Studio slaan de handen in elkaar voor de allereerste voorstelling op het sociale medium WhatsApp. Volg voyeuristisch mee hoe twee personages elkaar ontmoeten via sociale media in een project van acteur Mathijs Scheepers. “Een innovatieve manier om in bizarre tijden toneel te maken.”

De virtuele wereld neemt steeds een grotere rol in het leven van ons allemaal. Het is in die virtuele wereld dat Emmi en Leo elkaar ontmoeten. “En jij kan stiekem meekijken”, klinkt het bij De Studio en SKaGeN, die uitpakken met de unieke virtuele voorstelling ‘WatchApp #1’. In het stuk leren twee mensen elkaar per toeval kennen via WhatsApp tijdens de lockdown in België. “Je bent getuige van de ontluikende vriendschap, misschien wel liefde, die zich ontwikkelt doorheen hun conversaties.”

Voyeuristisch

“Net zoals bij een toneelstuk is de tijd in deze nieuwe vorm van toneel een zeer belangrijke factor. Te pas en te onpas, vaak overdag, soms ’s nachts, stuurt de één de ander een bericht. Jij kijkt stiekem mee. Het werkt verslavend, je kijkt steeds uit naar het volgende bericht, ook al blijf je soms op je honger zitten.”

WatchApp #1 is het eerste deel van een reeks social network voorstellingen en is gebaseerd op de roman Emmi & Leo van de Oostenrijkse auteur Daniel Glattauer. “SKaGeN bewerkt de slimme, intimistische roman tot een subtiele, voyeuristische dialoog.”

Niet aan proefstuk toe

Het Antwerpse theatercollectief SKaGeN is sowieso niet vies van technische hoogstandjes. In ‘Zeestuk’ creëerde het gezelschap een virtueel museum en ‘Hector Man’ en ‘La Merde’ waren live gemaakte films met blue key, hun tijd ver vooruit. Voor ‘Closer’ liet Mathijs Scheepers een nieuwe app schrijven zodat de voorstelling vanop de smartphone live vanuit verschillende hoeken kon worden gevolgd. “Met WhatchApp #1 lanceert het collectief opnieuw een nieuwe vorm van theater om haar publiek te bereiken in deze barre quarantainetijden.”

Wie de voorstelling in het WhatsApp-gesprek wil volgen, kan zich voor 12,50 euro inschrijven via deze website. Het eerste virtueel gesprek start woensdag 6 mei en duurt vier weken. Wie dat mist, kan zich voor de tweede vertoning inschrijven, dat een week later start op woensdag 13 mei.