ACOD over staking De Lijn: “Wij verontschuldigen ons bij de reizigers maar we doen dit ook voor hen” ADA

03 januari 2020

12u43 2 Antwerpen De Lijn heeft geen oplossing gevonden voor de staking van de dispatching in Antwerpen. De hinder zal nog de hele dag duren, zegt de vervoersmaatschappij. “Wij verontschuldigen ons bij de reizigers maar we konden niet anders dan deze actie ondernemen”, zegt het ACOD.

Vrijdagochtend legden de dispatchers van Antwerpen het werk neer omdat de werkdruk te hoog ligt. De Dispatchers monitoren alle bussen en trams in Antwerpen. Door de staking van de minder dan 20 werknemers van de dispatching van De Lijn in Antwerpen, kunnen in de hele provincie de hele dag zo goed als geen bussen en trams rijden. Aanvankelijk hoopte de directie nog tijdens de voormiddag een oplossing te vinden, maar nu zegt ze dat de hinder de hele dag zal duren. Volgens ACOD is het de eerste keer dat de dispatching in Antwerpen het werk neerlegt. De werkdruk op de dienst is te hoog geworden, zegt de vakbond.

Volgens Vermunicht zijn de dispatchers het slachtoffer van de besparingen bij de vervoersmaatschappij. “Door te besparen op andere domeinen binnen De Lijn hebben de dispatchers er heel wat extra taken bij gekregen. Zo moeten ze nu ook rijschema’s opmaken, staan ze veel meer in contact met bestuurders en moeten ze oplossingen zoeken voor bijvoorbeeld omleidingen die niet lijken te kloppen. De Lijn is ondertussen wel het personeelstekort aan het weg werken maar dat gaat veel te traag.”

Heel wat noodkreten zijn hier aan voorafgegaan maar soms kan je niet anders dan het werk neer te leggen Geert Vermunicht

Kritiek

Ondertussen zwelt de kritiek tegen de staking aan. Zowel handelsorganisaties als pendelaars voelen zich opnieuw de dupe van de staking. “Wij hebben begrip voor die kritiek en willen ons verontschuldigen bij deze mensen”, zegt Geert Vermunicht van het ACOD, “maar wij voeren actie voor een beter openbaar vervoer en daar is de pendelaar ook bij gebaat. We doen dit dus ook zeker voor de reizigers.”

Bestaan er geen alternatieven voor een staking? Kijk naar de protesten uit de cultuursector. Ook zij toonden hun ongenoegen over besparing binnen hun domein. Maar daar is het publiek nooit het slachtoffer van geweest. Elke voorstelling is gewoon door gegaan. “Het klopt dat onze actie voor heel wat problemen zorgt maar soms kan je niet anders dan teruggrijpen naar een staking. Heel wat noodkreten zijn hier aan voorafgegaan maar soms kan je niet anders dan het werk neer te leggen”, aldus Vermunicht.

Morgen normaal

Morgen zou de dienstverlening opnieuw normaal moeten verlopen en maandag zitten bonden en De Lijn opnieuw rond de tafel. “We hopen op een constructieve dialoog en oplossingen voor de problemen die er zijn. Dat nu ook de dispatchers het werk neerleggen toont aan dat er op veel domeinen problemen zijn bij De Lijn”, besluit Vermunicht.