Achttienjarige winkeldief betrapt op Meir Sander Bral

14 november 2019

17u01 0 Antwerpen Het politieteam winkeldiefstallen van de regio West kon dinsdag een verdachte van een winkeldiefstal arresteren. Het oog van de politie viel op een man die een winkel aan de Meir binnen wandelde.

De man gedroeg zich verdacht door z’n nerveus winkelgedrag. Hij had ook een grote draagtas bij zich. Om die reden bleven de inspecteurs in burger de man van op een afstand volgen. Zo konden ze zien dat de verdachte verschillende dure kledingstukken uit de rekken nam en ermee naar de paskamers wandelde. Wat later kwam de man terug met een meer gevulde tas en minder kleren in de hand. Zonder te betalen, verliet de man de winkel. Buiten werd de man staande gehouden door de politie. In de tas zaten wel degelijk gestolen kledingstukken en er werd materiaal gevonden om kledij te stelen. De verdachte van achttien jaar gaf de feiten toe. Hij werd gearresteerd en meegenomen voor verhoor.