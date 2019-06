Achttien bestuurders rijden in verboden richting: druk weekend voor verkeerspolitie Sander Bral

17 juni 2019

10u48 0 Antwerpen Zaterdag werd er gecontroleerd door de politie rond de Turnhoutsebaan in Borgerhout, de Leien in het stadscentrum, de Bredabaan in Merksem en de Pijlstraat in Antwerpen-Noord.

Met anonieme teams van de verkeerspolitie werd toezicht gehouden en opgetreden bij het vaststellen van inbreuken. Zo heeft de politie achttien keer vastgesteld dat een bestuurder in de verboden rijrichting reed. Zeven andere bestuurders negeerden een rood verkeerslicht. Vijf foutparkeerders werden geverbaliseerd. Vier bestuurders waren met hun telefoon bezig tijdens het rijden. Verder werd een rijbewijs ingetrokken van iemand die het nog maar pas had gehaald, omwille van rijden onder invloed van drugs.

Er werd ook een bromfiets die niet ingeschreven en verzekerd was in beslag genomen. Een andere bromfietser kon niet aantonen dat zijn tweewieler verzekerd was. Twee bestuurders negeerden de verplichting de aangeduide richting te volgen. Een keer moest de politie optreden tegen iemand die fietsers in gevaar bracht. Een bestuurder werd betrapt op rijden zonder rijbewijs, nadat hij door het rood reed.