Achtste editie Wintervuur meteen ook laatste: “Ervoor gekozen andere projecten te ondersteunen” ADA

18 november 2019

Vorige week werd het programma van de achtste editie van het winterfestival Wintervuur aangekondigd. Die achtste editie is ook meteen de laatste. Het stadsfestival krijgt vanaf volgend jaar geen financieel duwtje meer in de rug van de stad. “Geen besparingsmaatregel", verduidelijkt schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud. “We hebben ervoor gekozen om andere projecten te ondersteunen die een bovenlokale uitstraling hebben.” De schepen verwijst naar de komst van de Reuzen en de eerste editie van de Antwerp Biënnale. “Als bestuur moet je keuzes maken.” Deze week wordt het budget voor cultuur afgeklopt op het college. Dan weten verenigingen en cultuurhuizen hoeveel geld zij zullen krijgen. Tot die tijd is het voor hen bang afwachten.

Wintervuur 2019 gaat door van 28 december tot 4 januari op Antwerpen Dam.