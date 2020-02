Exclusief voor abonnees Achtste Belgische Beer Awards in Brouwerij De Koninck: “Enige Belgische bierwedstrijd waar consument en niet jury mag stemmen” Sander Bral

20 februari 2020

11u14 0 Antwerpen Welke blonde, donkere, amberkleurige, pilsen en fruitbieren worden nu het best gesmaakt door het grote publiek? Dat kwamen we vorige week te weten op de achtste editie van Beer Awards in de Antwerpse brouwerij De Koninck. Ook de meest populaire brouwer, biergebeurtenis, café, drankenhandel en café werden in de bloemetjes gezet. “Beer Awards is begonnen als een uit de hand gelopen weddenschap maar ondertussen willen de grote jongens zoals Boon en Alken-Maes ook al meespelen.”

Brouwerij De Koninck was vorige week het decor voor de achtste editie van de Belgische Beer Awards. In negentien categorieën stemden 6.500 mensen op hun favoriete blondje, trappist en stoutbier maar evengoed op hun meest geliefde café, drankenhandel en bierfestival. Het is volgens de organisatie, Bert Mattijs (39, Maldegem), Roeland Rypens (40, Schelle), Tim Breemersch (37, Sint-Katelijne-Waver) en Hilaire Spreuwers (42, Heusden-Zolder), de enige bierawardshow met een publieksstemming in plaats van een professionele jury.

“Bijzonder eigenlijk dat er in een bierland als België nog geen enkele publieksprijzen waren voor bieren vooraleer wij ermee begonnen acht jaar geleden”, zegt Bert Mattijs van Beer Awards. “Er bestond wel al een poll voor het beste café van het land maar het beoordelen van onze ontelbare Belgische bieren was voordien enkel weggelegd voor professionele bierkenners. Dat wilden wij met Beer Awards veranderen. Niet enkel ter promotie van onze bieren maar ook heel onze cultuur rondom. In de Provence doorzakken op een terrasje en biertjes blijven drinken? Dat bestaat niet. Dat is iets typisch Belgisch.”

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis