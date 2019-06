Achtervolging van koppel aan 190 kilometer per uur, derde verdachte vlucht over daken Jan Aelberts

30 juni 2019

12u46 0 Antwerpen Na een achtervolging aan 190 kilometer per uur, is een koppel gecrasht aan de afrit Sint-Job-in-’t-Goor. Ze sloegen op de vlucht na een vechtpartij in de Damwijk. Hun tegenstander vluchtte ondertussen over de daken en werd gevolgd door de politiehelikopter.

Gewaarschuwd door getuigen van de vechtpartij, rukte de politie gisteravond uit naar de Lange Lobroekstraat. Eens ter plaatse vluchtte het koppel, een man van 29 jaar en een vrouw van 23 jaar, in een grijze BMW. In de auto zat ook hun hond. De politie zette de achtervolging in. Op de E19 werd een levensgevaarlijke snelheid van 190 kilometer per uur gemeten. Net voorbij de afrit Sint-Job-in-’t-Goor crashte het koppel. Volgens de politie testte de man, die achter het stuur zat, positief op cocaïne en amfetamine.

Tijdens de achtervolging vluchtte ondertussen hun tegenstander in de knokpartij over de daken. De 25-jarige man werd gevolgd door de politiehelikopter en kon uiteindelijk opgepakt worden in de Twee Netenstraat.