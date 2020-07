Achtervolging van jongen (19) met voorlopig rijbewijs en onder de drugs eindigt tegen elektriciteitskast Sander Bral

Een interventiepatrouille merkte donderdagavond een verdacht voertuig op aan het rondpunt van de Jan Welterslaan en de Gallifortlei in Deurne. De vermoedelijke bestuurder beschikte enkel over een voorlopig rijbewijs, maar had geen ‘L’ aangebracht en reed rond met een jonge passagier, wat verboden is. Wanneer de patrouille zich kenbaar maakte en wilde overgaan tot een controle, gaf de bestuurder van het voertuig plankgas in de Ter Rivierenlaan.

De bestuurder draaide aan hoge snelheid de Baron Leroystraat in en reed verder in de Compaensstraat, daarbij haalde de wagen snelheden van boven de 110 kilometer per uur. De inspecteurs hoorden ter hoogte van de Gallifortlei een luide knal en stelden vast dat de wagen een elektriciteitskast had geramd bij het indraaien van de Clara Snellingsstraat.

De inzittenden maakten aanstalten om te voet verder te vluchten, maar konden door de schade aan het voertuig niet meteen uitstappen. De politie kon beide inzittenden uit het voertuig halen en controleren.

De negentienjarige bestuurder beschikte inderdaad enkel over een voorlopig rijbewijs, zijn zeventienjarige passagier kwam uiteraard niet in aanmerking als begeleider. In het voertuig werd een gebruikershoeveelheid cocaïne aangetroffen, de bestuurder testte ook positief op het gebruik van drugs. Zijn voorlopig rijbewijs werd meteen weer ingetrokken.

De passagier werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging, maar liep weg uit het ziekenhuis voor de spoedarts hem kon verzorgen. De wagen moest getakeld worden, de nodige diensten werden verwittigd om de elektriciteitskast te herstellen.