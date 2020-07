Achtervolging van dronken man eindigt met crash CVDP

24 juli 2020

12u43 0 Antwerpen Donderdagnacht achtervolgde de Antwerpse politie een dronken man die rode lichten negeerde en te snel reed. Tijdens verschillende achtervolgingen verloor de bestuurder de controle over zijn stuur. Politiezone Voorkempen kon hem uiteindelijk aanhouden en nam hem mee voor verhoor.

Een interventiepatrouille merkte donderdagnacht een voertuig op dat in de Nationalestraat enkele auto’s inhaalde en het rode licht ter hoogte van de Volkstraat negeerde. De patrouille wenste het voertuig aan de kant te zetten voor een controle, waarop de bestuurder besloot te versnellen om aan de politie te ontsnappen. Hij reed hierbij aan hoge snelheid door de Scheldestraat richting de Kaaien. Op de Kaaien werd een snelheid van meer dan 100 kilometer per uur gehaald.

Crash

Op de kasseien van de D’Herbouvillekaai verloor de bestuurder de controle over het stuur en raakte hij de muur van de fietserstunnel. Hierbij vielen er verschillende brokstukken van zijn wagen, waaronder de bumper met de nummerplaat van het voertuig. Desondanks kon de man zijn weg verderzetten richting autostrade, daar verloor de interventiepatrouille het voertuig uit het oog. Aan de hand van de nummerplaat kon echter de vermoedelijke bestuurder achterhaald worden. Hij bleek afkomstig uit Schilde.

Lokale Politie Voorkempen werd op de hoogte gebracht en wachtte de man thuis op. Wanneer hij daar aan kwam rijden, vluchtte hij opnieuw weg. Er startte een nieuwe achtervolging, waarbij de vluchtende bestuurder crashte en in een haag terecht kwam. Wanneer de patrouille van politiezone Voorkempen de man intercepteerde, beschadigde hij het politievoertuig.

Positieve ademtest

De man (58) werd aangehouden en legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs kon niet ingetrokken worden, dat had hij eerder op de avond al moeten afgeven aan de politie na een andere korte achtervolging in Antwerpen. De interventiepatrouille nam de man mee naar het politiebureel voor verhoor. Hij verklaarde dat hij de avond ervoor thuis in slaap was gevallen en zich niets meer herinnert van wat er zich de afgelopen nacht heeft afgespeeld.