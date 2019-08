Achter de schermen van Cultuurmarkt heerst financiële ongerustheid: Fakkeltheater vreest wegvallen subsidies David Acke

25 augustus 2019

17u48 0 Antwerpen Duizenden bezoekers hebben hun ogen de kost gegeven op de jaarlijkse Cultuurmarkt. De hele Antwerpse binnenstad vormde het decor voor honderden cultuurhuizen die hun programma voor het komende seizoen voorstellen. Dankzij een (opnieuw) erg warme zomerdag was de sfeer erg goed. Toch is het niet alleen spijs en vree. Het Fakkeltheater hoopt nog steeds opnieuw op Vlaams geld om de toekomst van het populaire theaterhuis veilig te stellen.

Musicalproducties zongen de longen uit het lijf. Zo stelde Music Hall de nieuwe productie van Annie voor. Chaya Van Mol en Josefien Derijcke zullen afwisselend de titelrol voor hun rekening nemen. Bij wijze van voorsmaakje zongen ze ‘Morgen’ voor een honderdtal mensen op de Groenplaats. Rond de kathedraal vond je dan weer enkele vuile arbeiders die reclame maakten voor de nieuwe versie van de musical Daens. Je kon er zelf achter de toetsen van een piano kruipen of op de foto gaan met verschillende bekende Vlamingen.

Op hete kolen

En hoewel elk huis de bezoeker met open armen en brede glimlach verwelkomde, heerst er her en der toch ongerustheid over het voortbestaan van die culturele huizen. Ook het bekende Fakkeltheater blijft op hete kolen lopen. Enkele maanden geleden schreef directeur Sam Verhoeven nog een open brief waarin hij zijn zorgen uitte over het verdwijnen van de subsidies voor zijn Fakkeltheater. De brief werd gretig gedeeld en ondertekend door sympathisanten maar vanuit Brussel bleef het oorverdovend stil.

“Toenmalig minister van Cultuur Sven Gatz hebben we nooit gehoord. Dus eigenlijk is er nog niks veranderd sinds die brief. Als dat zo blijft zullen we over een jaar of twee een aantal drastische beslissingen moeten nemen die uiteindelijk zullen leiden tot de sluiting van het Fakkeltheater”, vertelt Verhoeven. “Met die subsidie van 200.000 euro kunnen wij ons vast personeel betalen. Valt dat weg, dan zullen we de helft van ons personeel moeten ontslaan en komt de werking van ons theater in het gedrang en beland je uiteindelijk in een neerwaartse spiraal.”

Levensader

Ondertussen wacht Verhoeven vol ongeduld op de aanduiding van de nieuwe minister van Cultuur zodat hij opnieuw in actie kan komen en de gesprekken opnieuw kan opstarten. “200.000 euro op jaarbasis is niet veel uit die hele grote pot maar voor ons is het de levensader die ervoor zorgt dat wij jaarlijks 75.000 bezoekers meer dan zestig producties kunnen bieden. ”

Over concrete acties wil Verhoeven het nog niet hebben. “Ik denk dat het erg belangrijk is om met elkaar in gesprek te gaan. Duidelijk maken dat we niet het zoveelste theatergezelschap zijn dat wat komt bedelen om centen. We beginnen aan ons 64ste seizoen en bereiken mensen in heel Vlaanderen. Bovendien kunnen gezelschappen en producten hier aan een erg goede prijs terecht om hun voorstellingen te realiseren. Dat kan je toch niet zomaar laten doodbloeden?”