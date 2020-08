Acht vernieuwende jeugdwerkorganisaties krijgen geld van stad Antwerpen AMK

06 augustus 2020

16u07 0 Antwerpen De stad Antwerpen selecteerde acht jeugdwerkorganisaties met een vernieuwend aanbod die vanaf oktober financiële ondersteuning zullen krijgen. Het gaat over Youth Zone, YWCA, Moving Ground, Muslinked, Tutti Fratelli, Scum Studios, Tafels van Vrede en Violencia. Zo wil Antwerpen een aantrekkelijke en bruisende plek zijn voor kinderen en jongeren, met een uitgebreid jeugdaanbod dat door en met jongeren zelf georganiseerd wordt.

In februari deed de stad Antwerpen een oproep naar experimenteel jeugdwerk, om zo jeugdwerkinitiatieven met een vernieuwend aanbod te ondersteunen. De geselecteerde organisaties zullen gedurende de periode van oktober 2020 tot en met december 2022 een betoelaging krijgen. Bij de selectie lag de focus op organisaties met een duidelijke maatschappelijke relevantie in de Antwerpse stedelijke context, die Antwerpse kinderen en jongeren de kans geven om te groeien, te participeren, te experimenteren en te ondernemen. De organisaties moesten vernieuwend zijn op het vlak van methodiek, inhoud, doelgroep, locatie, samenwerkingsverbanden of ruimte-invulling.

De acht gekozen organisaties zijn Youth Zone (een jongerenhuis op Luchtbal), YWCA (een ontmoetingsplek voor meisjes van de middelbare school), Moving Ground (richt zich door middel van kunst op kwetsbare jongeren in de omgeving van het Terloplein), Muslinked (focust op talentontwikkeling van jongeren met een migratieachtergrond), Tutti Fratelli (richt zich met het theaterproject Giovani Fratelli specifiek tot jongeren in de marge), Scum Studios (geeft kinderen en jongeren via mediaworkshops een forum tot zelfexpressie), Tafels van Vrede (een jeugdhuis voor anderstalige nieuwkomers) en Violencia (zet het thema ‘geweld voor en door jongeren’ centraal).

Onschatbare waarde

Schepen voor Jeugd Jinnih Beels: “Het jeugdwerk in onze stad is voor kinderen en jongeren van onschatbare waarde. Dat wordt in deze moeilijke coronaperiode eens te meer bewezen. We willen jeugdorganisaties dan ook stimuleren om een vernieuwend aanbod uit te werken voor, door en met kinderen en jongeren, zodat we onze jeugd een uitgebreid en divers aanbod op hun maat kunnen blijven bieden. Bovendien geven we kleine en nieuwe organisaties de kans om te groeien en zich te professionaliseren.”