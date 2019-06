Acht verdachten met 20 kg hasj opgepakt bij oprollen van drugsbende in Antwerpen Patrick Lefelon

24 juni 2019

16u03 0 Antwerpen Maandagochtend viel de lokale recherche drugs van politiezone Antwerpen binnen op 9 locaties in het kader van een grootschalig onderzoek naar handel in hasj en cocaïne. Bij de huiszoekingen in Antwerpen, Borgerhout en op het Kiel werden 8 verdachten gearresteerd en werd onder meer 22 kilogram drugs in beslag genomen.

De lokale recherche was de bende al een tijd op het spoor. Maandagochtend werd er in opdracht van de onderzoeksrechter overgegaan tot 9 simultane huiszoekingen in het centrum van Antwerpen, Borgerhout en op het Kiel. Aan de actie namen verschillende diensten van Politiezone Antwerpen deel.

Drugscafé

Bij de huiszoekingen werden 8 personen van hun vrijheid beroofd, zij zullen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Er werd 20 kilogram hasj, 1 kilogram cocaïne, een halve kilo heroïne en 100 gebruikershoeveelheden cocaïne in beslag genomen. Er werd ook 18.000 euro cash met beslag bezwaard. Eén van de huiszoekingen vond plaats in een café dat in beeld kwam als ontmoetingsplaats van de bende en als plek van waaruit drugs verhandeld werden.

Cocaïnedealer

Toevallig werden tijdens de huiszoekingen op een bepaalde locatie ook nog 2 personen in een aanpalend pand betrapt op drugsbezit. Bij hen werd 44 gram cocaïne, 1 vuurwapen en 12.000 euro in beslag genomen. Ze worden voorgeleid bij de magistraat en er wordt een nieuw dossier opgestart.