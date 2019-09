Acht taxichauffeurs niet in orde bij controle Sander Bral

13 september 2019

Het verkeersondersteuningsteam van de regio West heeft donderdag 24 taxivoertuigen gecontroleerd aan de Brouwersvliet, Groenplaats en Grote Markt. Eén van de voertuigen had geen verplichte strips aangebracht. De bestuurder mocht pas verder als taxi rijden nadat het in orde werd gebracht. In twee voertuigen was geen tariefkaart zichtbaar aangebracht voor de klanten. Drie taxichauffeurs stonden onwettig gestationeerd en werden doorverwezen naar de dichtstbijzijnde taxistandplaats. Eén chauffeur had geen taxibrevet. Zijn dienst zat er onmiddellijk op. Een andere taxibestuurder gaf een controlerapport af waarop zijn naam niet genoteerd stond. Ook hij moest zijn activiteiten stoppen. Twee bestuurders waren niet in orde met identiteits- of boorddocumenten. Een andere werd betrapt toen hij de trambedding gebruikte op een plaats waar dat niet toegelaten was. Een bestuurder van een personenwagen, tot slot, kreeg een GAS-boete voor het foutief parkeren op een taxistandplaats. Nog een andere bestuurder omdat hij een verbodsbord negeerde.