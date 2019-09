Acht nachten hinder tijdens vernieuwing wegmarkeringen Antwerpse Ring BJS

12 september 2019

16u55 0 Antwerpen Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat vanaf volgende week de wegmarkeringen van de Antwerpse Ring in de richting van Gent vernieuwen. De werken zullen acht nachten duren.

Vorig jaar werden de wegmarkeringen in de richting van Nederland vernieuwd, nu is het de beurt aan het markeringen in de richting van Gent. De vernieuwing gebeurt over de volledige afstand tussen het viaduct in Merksem en de Kenneydtunnel. De werken starten vanaf maandagnacht 16 september 2019 en zullen bij goed weer acht nachten duren. De belijningswerken kunnen enkel uitgevoerd worden op een droog wegdek. Bij regenweer of een te hoge luchtvochtigheid wordt er dus niet gewerkt.

Om de hinder te beperken wordt er enkel ’s nachts gewerkt en met een mobiele werf die steeds opschuift. “Desalniettemin houden weggebruikers ook tijdens de nachtelijke werken best rekening met hinder en vertragingen”, zegt het AWV. “Ter hoogte van de werfzone worden er meestal meerdere rijstroken ingenomen. Er blijft richting Gent wel altijd verkeer mogelijk over minstens één rijstrook.”

De werken vinden steeds plaats tussen 21u en 5u. Tussen 21u en 22u ’s avonds wordt er wel maximum één rijstrook op de Ring ingenomen. De meeste op- en afritten richting Gent blijven steeds open, enkel de oprit Deurne wordt gedurende een nacht afgesloten.