Acht jaar cel voor bende die stal omvormt tot crystal meth-labo Belga/PLA

28 mei 2020

19u26 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft donderdag acht mannen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een drugslab in Wuustwezel, waar 460 kilo methamfetamine of ‘chrystal meth’ werd geproduceerd. Ze kregen celstraffen van vier tot zeven jaar en boetes tot 40.000 euro opgelegd. Een illegaal vermogen van in totaal 780.000 euro werd verbeurd verklaard.

De politie trof op 6 juni 2019 in een afgelegen varkensboerderij aan Noordheuvel in Wuustwezel een groot drugslabo aan voor het ganse productieproces van methamfetamine, inclusief het vacuüm verpakken van het afgewerkte product. In drie garageboxen waren toebehoren voor het lab opgeslagen, alsook tal van chemicaliën om synthetische drugs aan te maken.

Er werd bijna 4,7 kilo afgewerkt ‘chrystal meth’ gevonden. Uit een opbrengstberekening van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) bleek dat er in het lab in totaal 460 kilo methamfetamine werd geproduceerd.

Zeven beklaagden werden ter plaatse opgepakt. Het onderzoek bracht een criminele organisatie aan het licht, die vanuit Nederland gestuurd werd. Dennis V., Jamal A.J. en Bart V.S. hadden het lab ingericht en waren ook actief als koks. Zij kregen respectievelijk zeven, zes en zes jaar cel opgelegd. De Zuid-Amerikanen Luiz H., Hubert T.M., Edgar L.L. en Darwin E.R. werden ingezet als schoonmakers en kregen vier jaar cel. Pierre P. was ingehuurd als chauffeur en als manusje-van-alles. Hij vliegt vijf jaar achter de tralies. (