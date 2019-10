Acht asociale bestuurders beboet die in laad- en loszone parkeren Sander Bral

17 oktober 2019

Het politiewijkteam van het Kiel heeft naar aanleiding van verschillende klachten controles gedaan op foutparkeerders in de Abdijstraat woensdag. De meeste klachten gingen over parkeren in de laad- en loszones zonder dat er werkelijk goederen geladen of gelost werden. Acht voertuigen werden zo geverbaliseerd. Tegelijk werden ook zes voertuigen geverbaliseerd die op de hoeken van de straat fout geparkeerd stonden. Er werd ook nog een bromfiets getakeld in de Polostraat omdat het voertuig niet verzekerd was.