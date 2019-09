Academiejaar op Drie Eiken begint in grote aulatent mét dj-feestje PhT

23 september 2019

16u43 0 Antwerpen ‘Brain Stage’, zo heet de tijdelijke tentaula op universiteitscampus Drie Eiken in Wilrijk. De naam heeft ook iets festivalsachtigs en dat bleek maandag niet zo toevallig. Ruim vijfhonderd studenten farmacie, biomedische wetenschappen en diergeneeskunde werden maandag onthaald met een foodtruck, drankjes én muziek van dj-duo Masari.

Tijdens renovatiewerkzaamheden donderde op 28 augustus het plafond van de grote aula Fernand Nédée naar beneden. De schade is zo groot dat de aula enkele maanden niet kan worden gebruikt. Gelukkig werd snel een oplossing gevonden in de vorm van een grote tent die naast een grote aula voor 600 man ook een zaal voor 150 studenten bevat. Er is wifi voorzien.

Dj-duo Masari zorgde maandag tijdens het onthaal nog voor een ultiem festivalgevoel. Jeugdvrienden Karl Hermans en Thomas Coppens draaiden in juli op Tomorrowland. Coppens studeerde tot vorig jaar trouwens revalidatiewetenschappen op de UAntwerpen.