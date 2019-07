Abonnee maar verhinderd om naar thuismatch Antwerp FC te gaan? Met nieuw ticketsysteem ‘Free Your Seat’ kunt u uw zitje per match te koop aanbieden Caroline Van de Pol

30 juli 2019

12u04 6 Antwerpen Royal Antwerp FC pakt uit met een nieuw ticketsysteem waarbij supporters hun abonnement ter beschikking kunnen stellen wanneer ze een thuismatch niet kunnen bijwonen. Zo recupereren ze een deel van de kosten van hun abonnement en geraken supporters die geen seizoenkaart hebben gemakkelijker aan een ticket.

Via de website lanceerde RAFC deze ochtend meer informatie over het nieuwe ‘Free your seat’-systeem. Supporters kunnen hun abonnementszitje online vrijgeven via antwerp.tickethour.be. RAFC zal dit vervolgens te koop aanbieden via de website. Wanneer het zitje effectief verkocht is, krijgt de abonnee hiervoor 50 procent van de losse ticketprijs. Deze betaling zal gebeuren in juni 2020 op het rekeningnummer van het online profiel. De andere 50 procent van de ticketprijs gaat naar de sociale projecten van de club zoals de Streetboys en het RAAFC Amputee team.

Win-winsituatie

“In het algemeen vind ik dat een goede zaak”, reageert supporter Guy (51). Guy gaat al jarenlang met zijn zonen naar Antwerp en is een abonnementhouder op tribune 3. “Er zijn altijd abonnees die niet alle thuismatchen volgen. Die lege plaatsen kunnen dan toegewezen worden aan mensen die anders zonder ticket zouden zitten. Zo zal het stadion altijd tot de nok gevuld zitten.” Al twijfelt Guy erover of hij zelf gebruik zal maken van het systeem, want hij geeft zijn abonnement liever door aan mensen die hij kent.

Antwerpfan Vanessa (32) is niet in het bezit van een abonnement omdat ze het te duur vindt. Door het ‘Free your seat’-systeem ziet ze meer mogelijkheden om een thuismatch van Antwerp bij te wonen. “Het lijkt me echt een win-winsituatie: abonnees verdienen er nog iets aan, supporters zonder abonnement kunnen gaan kijken en de club wordt er ook beter van.”